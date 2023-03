Les fonds d'actions mondiales ont subi leur plus grande vente nette hebdomadaire en deux mois au cours des sept jours au 1er mars, les actions mondiales ayant chuté après que de solides données économiques américaines aient alimenté les craintes de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

L'indice MSCI All-World des actions mondiales a plongé de 2,64 % la semaine dernière pour enregistrer sa pire semaine depuis le 23 septembre, en raison des inquiétudes concernant les hausses de taux de la Réserve fédérale, les données ayant montré une consommation et des dépenses personnelles robustes aux États-Unis en janvier.

Les actions mondiales ont toutefois regagné un peu du terrain perdu vendredi après que le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré qu'il était favorable à des augmentations "lentes et régulières" d'un quart de point des taux américains afin de limiter le risque pour l'économie.

Les données de Refinitiv Lipper ont montré que les fonds d'actions mondiales ont subi des sorties nettes de 13 milliards de dollars au cours de la semaine du 1er mars, soit le montant le plus important depuis le 4 janvier.

Flux de fonds : Actions, obligations et marché monétaire mondiaux https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/dwpkdzlnjvm/Fund%20flows-%20Global%20equities%20bonds%20and%20money%20market.jpg

Les fonds d'actions américains et européens ont enregistré des cessions nettes d'une valeur de 12,9 milliards de dollars et de 660 millions de dollars ; cependant, les fonds asiatiques ont attiré des entrées nettes d'une valeur de 1,35 milliard de dollars.

Les fonds des secteurs des soins de santé, de la technologie et des services publics ont enregistré des sorties de fonds de 1,1 milliard de dollars, 538 millions de dollars et 450 millions de dollars, respectivement. Les fonds du secteur industriel ont tout de même attiré 560 millions de dollars d'entrées.

Dans le même temps, les fonds du marché monétaire à faible risque ont obtenu 51,36 milliards de dollars d'achats nets, soit le montant le plus élevé depuis le 4 janvier.

Flux de fonds : Fonds sectoriels d'actions mondiales https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zjvqjyogopx/Fund%20flows-%20Global%20equity%20sector%20funds.jpg

Pendant ce temps, les fonds d'obligations mondiales ont accumulé 6,83 milliards de dollars d'entrées, contre seulement 1,46 milliard de dollars d'achats nets la semaine précédente.

Les fonds d'obligations d'État ont attiré 4,38 milliards de dollars et les fonds d'obligations de sociétés ont décroché 3,56 milliards de dollars, tandis que les sorties de fonds à haut rendement ont diminué pour atteindre leur plus bas niveau en trois semaines, soit 1,74 milliard de dollars.

Flux de fonds obligataires mondiaux au cours de la semaine se terminant le 1er mars https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/myvmoaxwyvr/Global%20bond%20fund%20flows%20in%20the%20week%20ended%20March%201.jpg.

Les données ont montré que les fonds de matières premières ont perdu 1,3 milliard de dollars de flux sortants dans leur première vente nette hebdomadaire en six semaines, les fonds de métaux précieux et les fonds d'énergie ayant enregistré des sorties de 527 millions de dollars et 281 millions de dollars, respectivement.

Les données relatives aux 23 732 fonds des marchés émergents ont montré que les fonds d'actions ont attiré un huitième flux hebdomadaire, d'une valeur de 1,56 milliard de dollars, mais les fonds d'obligations sont restés en retrait pour la troisième semaine avec 924 millions de dollars de sorties.

Flux de fonds : Actions et obligations des marchés émergents