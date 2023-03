Les fonds d'actions mondiaux ont enregistré leur premier afflux hebdomadaire en quatre semaines au cours des sept jours précédant le 8 mars, après qu'une forte consommation a stimulé le secteur des services dans certaines grandes économies, atténuant ainsi les craintes d'une récession.

Cependant, les attentes de nouvelles hausses de taux par la Réserve fédérale pour freiner l'inflation ont limité les entrées.

Les données de Refinitiv Lipper montrent que les fonds d'actions mondiaux ont enregistré des entrées nettes de 2,36 milliards de dollars au cours de la semaine qui s'est achevée le 8 mars, soit le montant le plus élevé depuis le 1er février.

L'appétit des investisseurs pour les actifs plus risqués s'est accru grâce aux données des États-Unis, de la Chine et de la zone euro qui ont montré une forte demande de services en février.

Cependant, les actions mondiales ont été soumises à une pression à la vente vendredi après qu'un créancier en démarrage, la Silicon Valley Bank, ait signalé une "consommation de trésorerie" plus élevée que prévu de la part des clients, une baisse des dépôts et une augmentation des coûts du capital, ce qui a déclenché des craintes de stress du système bancaire.

Les fonds d'actions européennes ont attiré des entrées nettes de 4,76 milliards de dollars, mais les fonds américains et asiatiques n'ont pas eu la cote, avec 1,23 milliard de dollars et 760 millions de dollars de cessions nettes.

Parmi les fonds sectoriels, les secteurs industriel et financier ont enregistré des entrées de 516 millions de dollars et 339 millions de dollars respectivement, tandis que le secteur de la santé a enregistré des sorties de 914 millions de dollars.

Les fonds obligataires mondiaux ont attiré des flux de capitaux pour la dixième semaine consécutive, avec un montant net de 5,72 milliards de dollars.

Les fonds d'obligations d'État ont reçu 3,77 milliards de dollars pour la quatrième semaine consécutive, mais les fonds d'obligations à haut rendement et à court et moyen terme ont enregistré des sorties de fonds de 168 millions de dollars et 132 millions de dollars, respectivement.

En temps utile, les fonds monétaires ont décroché des entrées d'une valeur de 15,39 milliards de dollars pour une deuxième semaine consécutive d'achats nets.

Parmi les fonds de matières premières, les investisseurs ont quitté les fonds de métaux précieux pour la troisième semaine consécutive, retirant 649 millions de dollars, tandis qu'ils ont retiré 89 millions de dollars des fonds énergétiques.

Les données concernant 23 826 fonds de marchés émergents ont montré que les fonds d'actions ont décroché une neuvième entrée hebdomadaire d'une valeur de 1,35 milliard de dollars. Les investisseurs ont également acheté des fonds obligataires pour un montant net de 367 millions de dollars, après trois semaines consécutives de ventes nettes.

