Les fonds d'actions mondiaux ont attiré des flux importants au cours de la semaine du 27 décembre, les données montrant que l'inflation américaine s'est encore ralentie en novembre, renforçant les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale réduirait les taux d'intérêt en mars de l'année prochaine.

L'indice MSCI All-World a bondi à 3184,32 jeudi, son plus haut niveau depuis le 13 janvier 2022, en raison de l'optimisme du marché quant aux perspectives de réduction des taux d'intérêt.

Selon les données du LSEG, les fonds d'actions mondiales ont reçu un montant net de 16,01 milliards de dollars au cours de la semaine, enregistrant ainsi leur achat net hebdomadaire le plus important depuis le 22 mars.

Les investisseurs ont versé environ 14,57 milliards de dollars dans les fonds d'actions américains, soit le montant le plus élevé depuis le 14 juin. En revanche, les fonds européens et asiatiques ont subi des sorties de capitaux d'environ 1 milliard de dollars et 182 millions de dollars, respectivement.

Les fonds obligataires mondiaux, quant à eux, ont reçu 1,07 milliard de dollars de flux entrants après deux semaines successives de flux sortants.

Les investisseurs ont acheté pour 2,62 milliards de dollars de fonds d'obligations d'entreprises mondiales, alors qu'ils avaient cédé environ 3,9 milliards de dollars au cours de la semaine précédente. Les fonds à haut rendement ont également enregistré des entrées, d'une valeur d'environ 679 millions de dollars, mais les fonds d'obligations d'État ont enregistré des sorties de 265 millions de dollars. Par ailleurs, les fonds monétaires mondiaux ont attiré 9,12 milliards de dollars, leur premier afflux hebdomadaire depuis trois semaines.

Dans le segment des matières premières, les fonds de métaux précieux ont attiré environ 111 millions de dollars, les entrées se prolongeant pour la quatrième semaine consécutive. Les fonds énergétiques ont également attiré environ 36 millions de dollars d'achats nets.

Les données couvrant 29 066 fonds des marchés émergents ont montré que les fonds d'actions ont reçu 1,94 milliard de dollars de flux entrants, mettant fin à une série de ventes qui durait depuis 19 semaines. Les fonds obligataires des marchés émergents ont toutefois enregistré des sorties de fonds d'une valeur de 1,33 milliard de dollars.