Les fonds d'actions mondiaux ont enregistré d'importantes sorties de capitaux au cours de la semaine qui s'est achevée le 17 janvier, les investisseurs ayant réduit leurs positions après que les banquiers centraux aux États-Unis et en Europe eurent repoussé les attentes du marché concernant une réduction rapide des taux d'intérêt.

Les investisseurs ont retiré un montant net de 8,68 milliards de dollars des fonds d'actions mondiales au cours de la semaine, enregistrant ainsi la troisième semaine consécutive de décollecte, selon les données de LSEG.

Les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt en mars ont diminué mardi, lorsque le gouverneur de la Réserve fédérale américaine, Christopher Waller, a mis en garde contre une réduction des taux jusqu'à ce que la baisse de l'inflation puisse être clairement soutenue, faisant ainsi écho aux remarques de certains de ses homologues européens.

Les fonds d'actions américains et européens ont enregistré des ventes nettes de 9,23 milliards de dollars et de 1,48 milliard de dollars, respectivement. À l'inverse, les fonds asiatiques ont attiré environ 1,72 milliard de dollars, ce qui représente la deuxième semaine consécutive d'afflux de capitaux.

Les fonds d'actions sectoriels mondiaux ont enregistré des entrées d'environ 329 millions de dollars au cours de la semaine. Les secteurs de la technologie et de la finance ont été les plus populaires, avec respectivement 713 millions de dollars et 390 millions de dollars d'achats nets.

Le secteur de la consommation discrétionnaire a quant à lui enregistré des sorties de fonds à hauteur de 285 millions de dollars.

Les investisseurs ont manifesté un vif intérêt pour les fonds de dette, injectant un montant net de 14,33 milliards de dollars dans les fonds obligataires mondiaux au cours de la semaine, soit le montant le plus élevé depuis près d'un an.

Les fonds d'obligations d'entreprises ont reçu 5,92 milliards de dollars, le montant le plus élevé depuis au moins avril 2020. Les fonds d'obligations d'État et à haut rendement ont également obtenu environ 1,12 milliard de dollars et 1,65 milliard de dollars, respectivement.

Dans le même temps, les investisseurs se sont retirés des fonds du marché monétaire pour un montant d'environ 28,51 milliards de dollars, rompant ainsi une série d'achats qui durait depuis trois semaines.

Dans le segment des matières premières, les sorties de fonds sur les métaux précieux se sont atténuées, les investisseurs ayant retiré 181 millions de dollars, contre environ 805 millions de dollars de cessions nettes au cours de la semaine précédente. Dans le même temps, les fonds énergétiques ont subi des sorties de fonds de 209 millions de dollars.

Les données couvrant 27 982 fonds dans les marchés émergents ont montré que les investisseurs se sont débarrassés d'environ 904 millions de dollars de fonds d'actions après une semaine d'achats nets. Les fonds obligataires, en revanche, ont enregistré des entrées pour la quatrième semaine consécutive, pour un montant net de 198 millions de dollars.