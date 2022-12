Les fonds d'actions mondiaux enregistrent des sorties de capitaux pour une huitième semaine consécutive

Cependant, les sorties ont été plafonnées par un rapport du Département du Commerce qui a montré que les dépenses de consommation américaines ont à peine augmenté en novembre, tandis que l'inflation s'est encore refroidie.

Selon les données de Refinitiv Lipper, les investisseurs ont retiré un montant net de 529 millions de dollars des fonds d'actions mondiales, bien que ce montant soit inférieur aux 39,1 milliards de dollars de la semaine précédente.

Graphique : Flux de fonds : Actions mondiales, obligations et marché monétaire - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zjvqjjzawpx/Fund%20flows-%20Global%20equities%20bonds%20and%20money%20market.jpg

Les fonds d'actions américains ont enregistré des sorties nettes de 5,41 milliards de dollars, mais les fonds asiatiques et européens ont attiré respectivement 1,66 milliard et 460 millions de dollars.

Parmi les fonds sectoriels d'actions, les secteurs de la technologie, des finances et de l'industrie ont enregistré des ventes nettes de 835 millions de dollars, 468 millions de dollars et 192 millions de dollars respectivement.

Graphique : Flux de fonds : Fonds sectoriels d'actions mondiales -

Pendant ce temps, un montant net de 3,35 milliards de dollars a été retiré des fonds obligataires, ce qui est nettement inférieur aux 15,06 milliards de dollars de sorties de fonds de la semaine précédente.

Les fonds d'obligations à court et moyen terme ont connu leur 19e semaine consécutive de sorties de fonds, soit 1,59 milliard de dollars, tandis que les fonds d'obligations à haut rendement ont perdu un montant net de 179 millions de dollars.

Graphique : Flux de fonds obligataires mondiaux au cours de la semaine terminée le 28 décembre - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gkvlwwyjjpb/Global%20bond%20fund%20flows%20in%20the%20week%20ended%20Dec%2028.jpg.

Les investisseurs ont acheté des fonds du marché monétaire à faible risque pour une valeur nette de 14,18 milliards de dollars et ont placé 814 millions de dollars dans des fonds d'obligations d'État au cours d'une huitième semaine consécutive d'achats nets.

Les données relatives aux fonds de matières premières montrent que les fonds de métaux précieux ont attiré des flux entrants pour la deuxième semaine consécutive, pour un montant net de 330 millions de dollars, tandis que les fonds d'énergie ont enregistré des sorties nettes de 247 millions de dollars, les ventes se poursuivant depuis la semaine précédente.

Selon les données disponibles pour 24 668 fonds de marchés émergents (ME), les fonds d'actions et d'obligations ont connu des sorties hebdomadaires nettes, s'élevant à 344 millions de dollars et 97 millions de dollars, respectivement.

Graphique : Flux de fonds : Actions et obligations EM -