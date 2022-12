Les fonds d'actions mondiaux enregistrent la plus forte décollecte hebdomadaire en six semaines

Selon les données de Refinitiv Lipper, les investisseurs ont retiré un montant net de 5,44 milliards de dollars des fonds d'actions mondiales, le plus haut niveau depuis la semaine terminée le 19 octobre. La jauge MSCI des actions à travers le monde a gagné environ 6,8 % au cours du mois dernier.

Graphique : Flux de fonds : Actions, obligations et marché monétaire mondiaux https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/egpbykxnzvq/Fund%20flows-%20Global%20equities%20bonds%20and%20money%20market.jpg

Les fonds d'actions américains et asiatiques ont enregistré des sorties de fonds de 17,37 milliards de dollars et d'environ 170 millions de dollars, respectivement, bien que les investisseurs aient été des acheteurs nets dans les fonds européens avec des achats d'une valeur de 3,02 milliards de dollars. Parmi les fonds sectoriels d'actions, les fonds technologiques et financiers ont enregistré des sorties de 484 millions de dollars et 308 millions de dollars respectivement. Pourtant, les fonds de soins de santé sont restés en demande pour une septième semaine, obtenant un afflux net de 823 millions de dollars.

Graphique : Flux de fonds : Fonds sectoriels d'actions mondiales

Pendant ce temps, les fonds obligataires mondiaux sont également restés en disgrâce pour une quatrième semaine consécutive, enregistrant des sorties d'une valeur nette de 14,14 milliards de dollars. Les fonds obligataires mondiaux à court et moyen terme ont perdu 3,51 milliards de dollars au cours d'une 15e semaine consécutive de sorties, tandis que les investisseurs ont quitté les fonds à haut rendement pour une valeur de 1,09 milliard de dollars après deux semaines consécutives d'achats.

Cependant, les fonds du marché monétaire plus sûrs et les fonds d'obligations d'État sont restés en demande, obtenant respectivement un montant net de 29,07 milliards de dollars, le plus important en quatre semaines, et 1,86 milliard de dollars.

Graphique : Flux de fonds obligataires mondiaux dans la semaine se terminant le 30 nov. https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gkplwgyglvb/Global%20bond%20fund%20flows%20in%20the%20week%20ended%20Nov%2030.jpg

Les données relatives aux fonds de matières premières ont montré que les fonds d'énergie ont reçu environ 59 millions de dollars, marquant la sixième semaine d'afflux, mais les fonds de métaux précieux ont connu de petites sorties. Selon les données disponibles pour 24 756 fonds des marchés émergents (ME), les fonds d'actions ont décroché 656 millions de dollars lors d'une deuxième semaine consécutive d'afflux de capitaux. Les fonds obligataires ont obtenu 105 millions de dollars après avoir connu des sorties de fonds la semaine précédente.

Graphique : Flux de fonds : Actions et obligations des marchés émergents