Les fonds d'actions mondiaux enregistrent les plus fortes sorties hebdomadaires en trois mois

Selon les données de Refinitiv Lipper, les investisseurs se sont délestés d'une valeur nette de 22,03 milliards de dollars de fonds d'actions mondiales, marquant ainsi leur plus grande vente nette hebdomadaire depuis le 7 septembre.

Graphique : Flux de fonds : Actions mondiales, obligations et marché monétaire, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/xmpjkkgaqvr/Fund%20flows-%20Global%20equities%20bonds%20and%20money%20market.jpg Les rapports montrant une activité optimiste de l'industrie des services aux États-Unis et des ajouts plus élevés que prévu à la masse salariale non agricole en novembre ont augmenté les paris que la Réserve fédérale sera plus belliciste que prévu.

Les investisseurs étaient également inquiets car les plus grandes banques américaines, dont Goldman Sachs, J.P. Morgan et Bank of America, ont mis en garde contre une récession, l'inflation menaçant la demande des consommateurs.

Les investisseurs ont vendu pour 26,65 milliards de dollars de fonds d'actions américaines, bien qu'ils aient acheté des fonds d'actions européennes et asiatiques pour 3,41 milliards de dollars et 990 millions de dollars, respectivement.

Parmi les fonds d'actions sectoriels, les technologies, les finances et la consommation discrétionnaire ont enregistré des sorties de 1,04 milliard de dollars, 702 millions de dollars et 523 millions de dollars, respectivement.

Graphique : Flux de fonds : Fonds sectoriels d'actions mondiales,

Entre-temps, les fonds d'obligations mondiales ont attiré 8,54 milliards de dollars d'entrées après avoir connu des sorties pendant quatre semaines.

Les fonds d'obligations de sociétés ont reçu 2,17 milliards de dollars, et les fonds d'obligations d'État ont attiré 1,06 milliard de dollars, soit le plus grand afflux hebdomadaire en trois semaines, tandis que les sorties de fonds d'obligations à court et moyen terme ont diminué pour atteindre 272 millions de dollars, soit le plus bas niveau en 16 semaines.

Graphique : Flux de fonds obligataires mondiaux dans la semaine se terminant le 7 décembre, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/mopakkmerpa/Global%20bond%20fund%20flows%20in%20the%20week%20ended%20Dec%207.jpg Entre-temps, les fonds du marché monétaire ont accumulé 62 milliards de dollars d'achats nets, marquant le plus grand afflux hebdomadaire depuis le 2 novembre.

Dans le domaine des matières premières, les fonds énergétiques ont reçu environ 87 millions de dollars pour une septième semaine consécutive d'achats nets. Par contre, les fonds de métaux précieux ont enregistré des sorties de fonds de 357 millions de dollars, les plus importantes en quatre semaines.

Selon les données disponibles pour 24 734 fonds des marchés émergents (ME), les fonds d'actions ont connu des sorties de 1,06 milliard après deux semaines consécutives d'entrées, mais les investisseurs ont acheté pour 1,35 milliard de dollars de fonds obligataires. Graphique : Flux de fonds : Actions et obligations des marchés émergents,