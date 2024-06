Les investisseurs mondiaux sont revenus vers les fonds d'actions au cours des sept jours précédant le 5 juin, portés par l'optimisme que les principales banques centrales réduiraient leurs taux d'intérêt en raison de la modération de l'inflation, tandis que la baisse des rendements obligataires américains a également stimulé le sentiment de risque.

Les investisseurs ont injecté un montant net de 8,9 milliards de dollars dans les fonds d'actions mondiales au cours de la semaine, alors que les retraits nets s'élevaient à environ 4,4 milliards de dollars il y a une semaine, selon les données de LSEG.

Cette semaine, la Banque centrale européenne et la Banque du Canada ont réduit leurs taux d'intérêt, ce qui a permis aux actions mondiales d'atteindre des niveaux record.

Les investisseurs attendent maintenant la réunion de la Réserve fédérale américaine, prévue la semaine prochaine, pour en savoir plus sur les réductions potentielles des taux d'intérêt cette année.

Les rendements des obligations du Trésor ont baissé, ce qui a renforcé le sentiment des investisseurs. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a atteint mercredi son niveau le plus bas en deux mois, à savoir 4,275 %.

Les fonds d'actions européennes ont enregistré des achats nets d'une valeur de 3,2 milliards de dollars, ce qui représente le sixième afflux hebdomadaire consécutif. Les fonds d'actions asiatiques et américains ont quant à eux enregistré des achats nets d'une valeur de 3,09 milliards de dollars et de 2,29 milliards de dollars respectivement.

Parmi les fonds sectoriels, les services aux collectivités ont bénéficié d'une forte collecte de 996 millions de dollars, la plus importante depuis mai 2022. Les métaux et les mines, ainsi que les valeurs financières, ont également ajouté 459 millions de dollars et 424 millions de dollars, respectivement.

Dans le même temps, les fonds obligataires mondiaux ont attiré environ 14,56 milliards de dollars, le montant le plus élevé en une semaine depuis le 5 mars.

Les fonds obligataires mondiaux à court terme ont ouvert la voie, gagnant environ 2,09 milliards de dollars de flux entrants dans une cinquième semaine consécutive d'achats nets. Les fonds d'obligations d'État et d'obligations à haut rendement ont quant à eux enregistré des entrées d'environ 1,6 milliard de dollars chacun.

Dans le même temps, les fonds du marché monétaire ont observé des entrées d'environ 61,2 milliards de dollars, le plus grand achat net hebdomadaire depuis le 3 avril.

Dans le segment des matières premières, les investisseurs ont acheté pour 420 millions de dollars de fonds de métaux précieux après 608 millions de dollars de ventes nettes hebdomadaires. Les fonds énergétiques ont également fait l'objet d'achats nets d'une valeur de 160 millions de dollars, les premiers en cinq semaines.

Les données couvrant 29 547 fonds des marchés émergents montrent que les fonds d'actions ont bénéficié d'un afflux de capitaux pour la cinquième semaine consécutive, pour une valeur nette d'environ 861 millions de dollars. Les fonds obligataires, quant à eux, ont fait l'objet d'achats nets d'une valeur de 769 millions de dollars.