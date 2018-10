Les fonds de Treasuries ont subi des retraits massifs-Lipper

NEW YORK, 4 octobre (Reuters) - Les investisseurs ont retiré 1,7 milliard de dollars (1,5 milliard d'euros) des fonds américains investis en obligations US au cours de la semaine écoulée, exacerbant le courant vendeur qui a propulsé le rendement du 10 ans à son niveau le plus élevé depuis mai 2011, selon Lipper.

Ces retraits des fonds communs de placement et de fonds indiciels au cours de la semaine au 3 octobre ont été les plus importants depuis mars 2016, a précisé le service de recherche.

Les fonds investis en actions ont attiré 1,5 milliard de dollars d'argent frais, montant le plus élevé en cinq semaines. (Trevor Hunnicutt, Véronique Tison pour le service français)