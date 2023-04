Les fonds de dividendes américains ont été confrontés à une forte décollecte cette année, après avoir enregistré de fortes entrées l'année dernière, les investisseurs se ruant sur les fonds du marché monétaire et les dépôts bancaires, plus sûrs, qui offrent des rendements élevés sans grand risque.

Les taux d'intérêt sur les obligations à court terme ont augmenté cette année en raison des attentes selon lesquelles la Réserve fédérale américaine continuerait à relever les taux d'intérêt pour lutter contre les pressions inflationnistes, après les avoir relevés sept fois au cours de l'année dernière.

Selon les données de Refinitiv, les fonds de dividendes américains ont enregistré une sortie de 5,6 milliards de dollars au premier trimestre de cette année, la première en 10 trimestres.

En revanche, les fonds monétaires américains ont décroché une entrée massive de 391,5 milliards de dollars au premier trimestre, la plus importante depuis trois ans.

"Les rendements des fonds monétaires sont devenus beaucoup plus attrayants après que les investisseurs ont reçu leurs relevés de décembre 2022 en janvier de cette année et qu'ils ont vu que même leurs actions à dividendes étaient en baisse alors que les fonds monétaires affichaient à ce moment-là des rendements proches de 4+", a déclaré Ayako Yoshioka, gestionnaire de portefeuille senior chez Wealth Enhancement Group.

"Tant que la stabilité et les revenus générés par les fonds monétaires restent attractifs par rapport aux actions, les flux sortants pourraient se poursuivre cette année."

GRAPHIQUE : Flux de capitaux vers les fonds de dividendes américains https://www.reuters.com/graphics/USA-FUNDS/USA-FUNDS/gdvzqnqkbpw/chart.png

Le rendement du bon du Trésor américain à trois mois, dans lequel les fonds monétaires investissent le plus, a atteint 5,061 % le 9 mars, près de son plus haut niveau depuis 16 ans, et se négocie actuellement à environ 4,8 %. À titre de comparaison, le rendement moyen des dividendes des grandes et moyennes entreprises américaines n'est que de 1,8 %, selon les données de Refinitiv.

GRAPHIQUE : Rendement des dividendes du S&P 500 par rapport aux bons du Trésor américain à 3 mois

En outre, la sous-performance des secteurs de la finance et de l'énergie, en baisse d'environ 6 % chacun au cours du premier trimestre et qui sont d'importantes sources de dividendes pour les investisseurs américains, a contribué aux fortes sorties de capitaux au cours des trois premiers mois de 2023.

Josh Duitz, directeur adjoint des actions mondiales chez Abrdn, a déclaré que les investisseurs ont vendu des fonds de dividendes parce qu'ils recherchaient des actions de l'indice composite NASDAQ, qui a surperformé au premier trimestre, mais qui ont tendance à payer peu ou pas de dividendes.

Au premier trimestre, l'iShares Core High Dividend ETF a enregistré des sorties de fonds de 1,77 milliard de dollars, tandis que le Vanguard Dividend Appreciation Index ETF et le TD U.S. Blue Chip Equity Investor Series fund ont enregistré des retraits de 1,02 milliard de dollars et de 645 millions de dollars, respectivement.

Toutefois, certains analystes estiment que les fonds de dividendes restent l'option la plus sûre, car ils investissent dans des entreprises présentant des bilans solides et des flux de trésorerie sains, qui sont susceptibles de mieux résister à un ralentissement économique.

"Bien que nous ayons connu des périodes où l'appréciation du prix d'une action a éclipsé le rendement des dividendes, il ne faut pas négliger le pouvoir des dividendes en tant qu'élément crucial de la performance des actions", a déclaré Christopher Huemmer, vice-président senior de FlexShares Exchange Traded Funds.

"Sur des marchés volatils, les dividendes peuvent agir comme la quille d'un voilier, offrant un niveau de rendement stable dans une mer agitée".