Les fonds de placement suisses ont continué de progresser en juillet

Zurich (awp) - Le marché suisse des fonds de placement ne cesse de croître. En juillet, la fortune totale de ces véhicules d'investissement a atteint 1168,3 milliard de francs suisses, en hausse de 1,6% par rapport à juin.

La faîtière Sfama (Swiss Funds & Asset Management Association) constate mardi que le marché des fonds a évolué en harmonie avec le marché des actions, dont la progression a ralenti en juillet. "La tendance des flux de trésorerie nets s'est également poursuivie", affirme Markus Fuchs, directeur de l'association, cité dans le communiqué.

Les afflux ont atteint 4,4 milliards, selon les statistiques de Swiss Fund Data et Morningstar.

Les fonds en actions (1,2 milliard d'entrées) ont clairement suscité de l'intérêt. "Pour la première fois depuis longtemps, plus de ressources ont été investies dans des fonds d'actions que retirées", explique M. Fuchs. Les fonds du marché monétaire (2,2 milliards) ont toutefois attiré les entrées d'argent les plus importantes.

Les fonds obligataires (1,1 milliard) ont également accru leurs volumes, contrairement aux fonds de placement alternatifs, qui ont subi des sorties de 336,4 millions, et la catégorie Autres fonds (-18,8 millions).

Les fonds en actions représentent 41,9% du marché contre 31,6% pour leurs homologues obligataires.

Du point de vue des établissements, le trio de tête composé d'UBS, Credit Suisse et Swisscanto s'adjuge plus de la moitié du marché. Les genevois Pictet et Lombard Odier sont respectivement cinquième et septième acteurs en Suisse.

fr/op