Les fonds de rachat repensent le financement des transactions dans un contexte de pénurie de dettes

L'acquisition par Blackstone de l'activité Climate Technologies d'Emerson aux États-Unis et l'achat par KKR du courtier d'assurance français April ne sont que deux exemples de la façon dont les sociétés de rachat doivent se tourner vers des créanciers privés ou mettre plus de peau dans le jeu pour décrocher des accords, ont déclaré à Reuters des banquiers et des investisseurs.

Après un début d'année 2022 en fanfare, le marché des rachats d'entreprises par endettement (LBO) s'est ralenti, la guerre en Ukraine et les mouvements de taux d'intérêt hawkish ayant fait grimper les coûts de financement et pesé sur les valorisations.

Le nombre de transactions LBO annoncées dans le monde entier jusqu'au 14 décembre a baissé de 23,3 % par rapport à la même période de l'année dernière, tandis que la valeur globale des transactions a subi une baisse de 40,4 %, selon les données de Refinitiv.

Dans l'ensemble, les transactions à l'échelle mondiale ont plongé de 37 % pour atteindre 3,66 billions de dollars depuis le début de l'année, selon les données de Dealogic, après avoir atteint un sommet historique de 5,9 billions de dollars l'année dernière.

"Le premier trimestre de 2023 sera relativement lent du point de vue des fusions et acquisitions et du financement", a déclaré Uday Malhotra, coresponsable du financement à effet de levier et des prêts de Citi pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA).

"Mais les fonds de capital-investissement disposent encore d'une grande quantité de poudre sèche, et d'ici le second semestre de l'année prochaine, ils chercheront à en utiliser une partie", a-t-il ajouté.

D'après le fournisseur de données Preqin, les fonds de rachat disposaient de plus de 800 milliards de dollars de liquidités à déployer en novembre.

Les sociétés de capital-investissement achètent normalement des entreprises avec une combinaison de dettes et de capitaux propres. Les banques fournissent souvent la partie dette de l'opération et revendent ensuite la dette à des investisseurs externes.

Mais la forte hausse des taux d'intérêt visant à contrôler l'inflation a contraint les banques à vendre la dette aux investisseurs avec de fortes décotes ou à la conserver dans leurs bilans jusqu'à ce que les conditions du marché s'améliorent, créant ainsi une opportunité pour les fonds de crédit privés de combler le vide.

"Le crédit privé a été l'histoire de l'année pour 2022 et peut-être aussi pour le premier semestre de 2023", a déclaré Nick Clark, coresponsable du financement à effet de levier mondial chez Allen & Overy.

Mais les banques commencent à se reprendre en se débarrassant de certains des prêts les plus risqués de leurs livres, tandis que les fonds d'emprunt deviendraient plus prudents à la lumière d'une récession imminente.

"La taille des tickets dans l'ensemble du secteur du crédit privé est susceptible de baisser en fonction de l'opération. Au fur et à mesure que les taux d'intérêt augmentent et que les écarts de crédit s'élargissent, les entreprises auront moins recours à l'effet de levier, et le quantum de la dette est susceptible de diminuer", a déclaré John Empson, associé et co-responsable du crédit privé chez CVC.

Cependant, Empson est confiant dans le fait que la large adoption du crédit privé est là pour rester, car CVC a récemment levé un fonds de prêt direct de 6,3 milliards d'euros (6,70 milliards de dollars).

Les banques mettent souvent en avant les prix plus élevés des fonds de créances - ou des créanciers directs - et les exigences plus strictes en matière de documentation comme des désavantages concurrentiels par rapport aux marchés des prêts syndiqués et des obligations poubelles.

Mais certains considèrent le crédit privé comme une partie de la solution à un moment où l'argent se fait rare.

"Je pense que les marchés des prêts à terme et du crédit privé sont généralement en train de converger", a déclaré Daniel Rudnicki Schlumberger, responsable de EMEA Leveraged Finance chez JPMorgan.

"Les transactions plus importantes nécessitent désormais un panorama des deux, et nous avons vendu une partie de notre dette existante à des créanciers directs."

En octobre, Blackstone a conclu un accord pour acquérir une participation de 55 % dans la branche Climate Technologies d'Emerson en utilisant 4,4 milliards de dollars de capitaux propres et 5,5 milliards de dollars de dette provenant à la fois de banques et de fonds de crédit, créant ainsi un modèle pour les futures acquisitions par emprunt.

Le mois suivant, KKR a acquis April Group auprès de CVC en utilisant uniquement des capitaux propres, dans l'optique de lever des fonds par emprunt par la suite, a déclaré une source ayant connaissance de la transaction.

KKR a refusé de commenter.

UN VÉRITABLE CASSE-TÊTE

Si les banques ont fait des progrès pour assainir leurs bilans, elles doivent encore se débarrasser de la gueule de bois laissée par des opérations comme le rachat de Twitter par Elon Musk et le rachat par CD&R de la chaîne de supermarchés britannique Morrisons pour 7 milliards de livres (8,47 milliards de dollars).

"Certaines transactions syndiquées de très grande envergure vont causer aux banques qui les ont souscrites un véritable mal de tête dans leur bilan pendant une période de temps considérable", a déclaré Clark d'Allen & Overy.

"Cela aura un impact sur leur désir de revenir sur le marché de la souscription jusqu'à ce qu'elles aient résolu les positions qui subsistent depuis 2022", a-t-il ajouté.

Toutefois, un optimisme modéré permet de penser que la situation pourrait s'améliorer, à mesure que les investisseurs reviennent sur le marché des prêts et que les emprunteurs s'accommodent de taux d'intérêt plus élevés.

"Nous pouvons voir certains signes émergents indiquant que le marché du financement des LBO est sur la voie de la reprise", a déclaré Eduardo Trocha, co-responsable de EMEA Leveraged Finance Capital Markets au Credit Suisse, soulignant la hausse des prix sur le marché secondaire des prêts à effet de levier, où les prêts à risque plus élevé sont négociés.

Si les prix continuent à se redresser, les opérations syndiquées "deviendront plus acceptables pour les sponsors", a-t-il déclaré.

(1 $ = 0,8262 livre)