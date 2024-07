La semaine dernière, les spéculateurs ont établi des positions courtes nettes record sur les contrats à terme et les options sur le maïs et le soja de Chicago, alors que les prix continuent de chuter dans un contexte d'offre abondante.

Les gestionnaires de fonds avaient atteint un niveau record de positions courtes nettes au début de l'année, bien que les contrats à terme sur le maïs et le soja de la nouvelle récolte du CBOT aient baissé de 10 % et de 7 % depuis lors, respectivement.

Le moment choisi par les fonds pour adopter des positions baissières est historiquement inhabituel, car il correspond à une période délicate pour le développement des cultures aux États-Unis, mais les conditions météorologiques ont généralement favorisé les rendements.

Toutefois, les données fournies vendredi par le ministère américain de l'agriculture ont brossé un tableau beaucoup plus sombre que prévu de l'offre de maïs aux États-Unis, ce qui pourrait justifier une baisse temporaire des prix, voire une couverture des positions courtes à proximité.

Au cours de la semaine qui s'est achevée le 9 juillet, les gestionnaires de fonds ont augmenté leur position courte nette sur les contrats à terme et les options sur le maïs du CBOT à 353 983 contrats, contre 336 538 la semaine précédente, presque entièrement grâce à de nouvelles positions courtes brutes.

En ce qui concerne le soja CBOT, les gestionnaires de fonds ont porté leur position courte nette à 172 605 contrats à terme et options, contre 140 926 la semaine précédente, également dominée par de nouvelles positions courtes. Environ 92 % de cette position a été constituée au cours des six dernières semaines, l'une des plus importantes périodes de vente de soja pour les fonds.

Les précédents records de positions courtes nettes des gestionnaires de fonds sur les contrats à terme et les options sur le maïs et le soja du CBOT étaient respectivement de 340 732 et 171 999 contrats, établis au cours des semaines qui se sont terminées le 20 février et le 5 mars.

Avant 2024, le record de vente à découvert nette de maïs par les gestionnaires de fonds était de 322 215 contrats le 23 avril 2019, et de 168 835 contrats pour le soja le 14 mai 2019.

L'intérêt ouvert combiné pour les contrats à terme et les options sur le maïs et le soja du CBOT, qui s'élève à 3,08 millions de contrats, est le troisième plus élevé jamais enregistré pour la deuxième semaine de juillet, derrière 2018 et 2019. Il est également supérieur d'environ 6 % à la moyenne quinquennale pour l'ensemble des semaines.

Le maïs de décembre et le soja de novembre du CBOT ont tous deux chuté de 3 % au cours de la semaine qui s'est achevée le 9 juillet, mais le maïs a gagné 1,5 % au cours des trois séances suivantes, tandis que le soja a chuté de 1,4 %.

Vendredi, le maïs de décembre s'est établi à 4,14-3/4 $ le boisseau, en baisse de 17,6 % depuis le début de l'année 2024, et les haricots de novembre se sont établis à 10,65-1/4 $, en baisse de 14,5 % depuis le début de l'année.

PRODUITS DE SOJA ET BLÉ

L'huile de soja de décembre du CBOT a atteint des sommets de trois mois plus tôt en juillet, et les contrats à terme ont augmenté de 4,6 % au cours de la semaine qui s'est terminée le 9 juillet, malgré une baisse globale de 1 %.

Au cours de cette semaine, les gestionnaires de fonds ont réduit leur position nette à découvert sur les contrats à terme et les options sur l'huile de soja du CBOT à 17 018 contrats, contre 61 854 une semaine plus tôt et 108 483 deux semaines auparavant.

Cet achat net de plus de 91 000 contrats sur deux semaines, qui résulte en grande partie de la couverture de positions courtes, est de loin le plus important jamais enregistré sur deux semaines. Le maximum précédent était d'environ 69 000 contrats en août 2016.

Ces achats interviennent dans un contexte de dénouement des positions longues sur le tourteau et courtes sur le pétrole, et les gestionnaires de fonds ont réduit leur position nette longue sur le tourteau de soja CBOT jusqu'au 9 juillet pour la cinquième fois en six semaines. Le tourteau de décembre a baissé d'environ 3 % et les positions longues nettes des fonds sont tombées à 60 693 contrats à terme et contrats d'option, contre 73 459 la semaine précédente.

Le tourteau et l'huile ont tous deux chuté d'environ 1,5 % au cours des trois dernières séances, et les contrats à terme sur le tourteau ont atteint leur niveau le plus bas vendredi.

Le blé de septembre du CBOT a baissé de 1,5 % au cours de la semaine qui s'est achevée le 9 juillet, bien que les contrats à terme aient encore baissé au cours des séances suivantes et aient atteint leurs niveaux les plus bas vendredi, alors que l'USDA prévoyait une forte récolte de blé aux États-Unis.

Toutefois, la semaine dernière, les gestionnaires de fonds ont réduit leur position nette à découvert sur les contrats à terme et les options sur le blé du CBOT d'environ 5 000 contrats pour atteindre 69 137 contrats. Il s'agit de leur deuxième position la plus baissière pour le blé après 2016. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes.