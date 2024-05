Les spéculateurs ont pris des paris baissiers sur le blé de Chicago depuis près de deux ans, mais le temps excessivement sec en Russie, principal exportateur, ainsi que les inquiétudes concernant d'autres cultures de blé dans le monde ont récemment déclenché une importante couverture des positions à découvert.

Au cours de la semaine qui s'est achevée le 30 avril, les gestionnaires de fonds ont réduit leur position courte nette sur les contrats à terme et les options sur le blé du CBOT à 47 866 contrats, contre 76 184 la semaine précédente, ce qui représente leur position la moins baissière sur le blé depuis le mois de juillet.

L'histoire a fortement suggéré les derniers mouvements des fonds. Chaque fois que les fonds ont été fortement baissiers sur le blé à cette période de l'année, ils ont passé au moins deux semaines à être forcés d'abandonner leurs positions courtes à un moment donné entre avril et juin, mais il n'est pas nécessaire que la position courte nette disparaisse complètement, comme cela a été le cas l'année dernière.

Au cours de la semaine qui s'est achevée le 30 avril, les contrats à terme sur le blé du CBOT sont restés pratiquement inchangés, alors qu'ils avaient augmenté jusqu'à 5 %. Les prévisions de pluies pour la Russie ont déclenché la détente de la semaine dernière, mais les pluies ont déçu et les prévisions étaient de nouveau sèches à la fin de la semaine, ce qui a poussé les contrats à terme à augmenter encore de 3 % au cours des trois dernières séances.

D'autres saveurs de blé ont été impliquées dans la couverture des positions courtes de la semaine dernière. Sur les contrats à terme et les options sur le blé de Minneapolis, les gestionnaires de fonds ont réduit leur position courte nette à 9 294 contrats au 30 avril, contre 24 556 une semaine plus tôt, sur un bond de 5 % des contrats à terme. Ce chiffre reflète des achats nets deux fois plus importants que le précédent record hebdomadaire.

Sur les contrats à terme et les options sur le blé de Kansas City, les gestionnaires de fonds ont réduit leur position nette à découvert à 29 610 contrats, contre 48 208 la semaine précédente, ce qui représente l'une des plus importantes séries d'achats hebdomadaires jamais enregistrées. Les contrats à terme de Kansas City et de Minneapolis ont également augmenté entre mercredi et vendredi, mais dans une moindre mesure que ceux de Chicago.

Les contrats à terme sur le maïs du CBOT ont chuté de 1,3 % au cours de la semaine qui s'est achevée le 30 avril et n'ont connu qu'une hausse minime au maximum, mais les spéculateurs ont couvert leurs positions courtes, comme pour le blé. La position courte nette de l'argent géré sur le maïs est tombée à 218 040 contrats à terme et options, son plus bas niveau depuis début janvier, contre 238 546 une semaine plus tôt.

Vendredi, le maïs le plus actif a atteint son plus haut niveau depuis le 4 janvier, mais s'est stabilisé loin de ce sommet à 4,60-1/4 dollars le boisseau, ce qui a porté à 3 % les gains réalisés en trois séances. La vigueur du blé, la faiblesse du dollar et les inondations qui ont perturbé la récolte dans le sud du Brésil ont soutenu le maïs à la fin de la semaine.

GRAINES OLEAGINEUSES

La semaine dernière, les produits à base de soja du CBOT ont continué à évoluer dans des directions opposées, l'huile de soja ayant baissé de plus de 6 % et la farine de soja ayant augmenté de près de 2 %, alors qu'elle avait progressé de 4 %. Les deux contrats ont atteint leurs plus bas niveaux sur plusieurs années cette année, le tourteau en février et l'huile mardi.

Au cours de la semaine qui s'est achevée le 30 avril, les gestionnaires de fonds ont procédé pour la quatrième semaine consécutive à des achats nets importants de farine de soja sur le CBOT, portant leur position nette longue à 43 596 contrats à terme et contrats d'option, contre 19 681 une semaine auparavant. Cette hausse s'explique à la fois par la couverture des positions courtes et par de nouvelles positions longues, et il s'agit de la position la plus haussière sur le marché du tourteau depuis le mois de décembre.

En ce qui concerne l'huile de soja, les gestionnaires de fonds ont établi au 30 avril leur position la plus baissière depuis mai 2019, portant leur position courte nette à 66 882 contrats à terme et contrats d'option, contre 49 528 la semaine précédente. Cela s'explique principalement par de nouvelles positions courtes brutes.

La baisse de 1,6 % du soja CBOT au cours de la semaine terminée le 30 avril a eu des conséquences minimes sur la position courte nette massive des gestionnaires de fonds, qui n'a augmenté que de 222 contrats pour atteindre 149 236 contrats à terme et contrats d'options. Ce chiffre est identique à celui de la même date en 2019.

Le soja et le tourteau de soja ont bondi à la fin de la semaine dernière à la suite d'une grève des travailleurs portuaires en Argentine et des inondations au Brésil, qui pourraient avoir réduit de 15 % la production de soja dans l'État no 2 du Rio Grande do Sul. Entre mercredi et vendredi, les haricots ont augmenté de 4,5 % et les farines de 5,8 %, alors que le pétrole n'a connu qu'une légère hausse. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes.