Les fonds immobiliers IFCA et Swiss Commercial veulent maintenir les dividendes

Zurich (awp) - Les deux fonds immobiliers de Swisscanto Real Estate Fund IFCA et Real Estate Fund Swiss Commercial ont réalisé des résultats divers au 1er semestre 2020. IFCA a augmenté ses recettes nettes, mais son bénéfice a reculé et Real Estate Fund Swiss Commercial a vu ses recettes diminuer et son bénéfice augmenter.

Les recettes nettes de Real Estate Fund IFCA ont progressé à 18,6 (17,4) millions de francs suisses, a indiqué La BC de Zurich mardi soir. Le résultat global a reculé à 18,4 (21,2) millions de francs suisses, en raison principalement de l'absence d'un effet fiscal.

En raison du faible impact de la crise du coronavirus, l'objectif du fonds est de maintenir en 2020 son dividende.

Swisscanto Real Estate Fund Swiss Commercial a vu ses recettes nettes baisser à 8,2 (8,8) millions de francs suisses en raison de provisions et d'une baisse de revenus en relation avec les mesures de lutte contre le Covid-19. Malgré cela, le résultat net s'est inscrit en hausse à 7,9 (6,5) millions de francs suisses. Ce fonds prévoit lui aussi de maintenir son dividende au titre de l'exercice en cours.

