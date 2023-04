Zurich (awp) - Les fonds immobiliers Swisscanto Real Estate Fund Responsible IFCA et Swisscanto Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial ont enregistré des performances globales un peu en retrait l'an dernier par rapport à 2021. Les dividendes restent cependant stables ou en légère augmentation.

Swisscanto Real Estate Fund Responsible IFCA a dégagé un résultat global de 79,4 (89,2) millions de francs suisses, a indiqué mercredi soir la Banque cantonale de Zurich. Le rendement des placements a diminué de 1 point de pourcent à 6,3%.

Le résultat global de Swisscanto Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial a diminué à 14,0 (21,9) millions de francs suisses, en raison de pertes sur capital non réalisées.

Les actionnaires du premier fonds recevront un dividende augmenté de 10 centimes à 3,70 francs suisses par part et ceux du second un dividende inchangé de 4,15%. Les taux de versement se montent ainsi à respectivement 96,5% et 99,7%.

ra/rp