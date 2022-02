Les fonds mondiaux sont déjà sur la défensive avant l'invasion russe en Ukraine - sondage Reuters

Trente-cinq gestionnaires de fonds et directeurs d'investissement aux États-Unis, en Europe et au Japon, interrogés entre le 14 et le 28 février, ont réduit leur allocation d'actions recommandée à une moyenne de 49,5 % d'un portefeuille mondial modèle, en baisse par rapport à 50,1 % et au plus bas depuis mai 2021.

La plupart des sondages ont été réalisés avant l'invasion du 24 février, qui a fait chuter les marchés boursiers et a favorisé les valeurs refuges telles que les obligations, le dollar américain et l'or. Depuis, les marchés russes ont cédé sous les sanctions.

Les marchés ont déjà connu un début d'année volatile, l'inflation dans les principales économies ayant dépassé les attentes, ce qui a suscité des spéculations sur le relèvement des taux d'intérêt par leurs banques centrales plus tôt et plus rapidement que prévu.

Les gestionnaires d'actifs ont augmenté leur réserve de liquidités de 3,6 % à 4,2 %, le plus haut niveau depuis décembre 2020.

Les gestionnaires d'actifs ont également augmenté les avoirs à revenu fixe suggérés, qui représentent en moyenne 39,5 % d'un portefeuille mondial équilibré, contre 39,3 % le mois dernier.

À la question de savoir quel serait l'impact de l'inflation sur les bénéfices cette année, 18 des 19 répondants ont répondu "très important" ou "important". Un seul a répondu "insignifiant".

La plupart de ceux qui considéraient que l'inflation jouait un rôle ont également déclaré que les hausses de taux d'intérêt en réponse à la hausse des prix affecteraient également les bénéfices des entreprises.

"On nous demande souvent si cet épisode d'inflation est susceptible d'être transitoire ou persistant", a déclaré Justin Onuekwusi, responsable des fonds multi-actifs de détail chez Legal & General Investment Management. "C'est un peu comme si on nous demandait si nous croyons en Dieu. Nous pouvons donner une réponse, mais elle serait davantage fondée sur la foi, ou l'absence de foi, que sur l'analyse", a-t-il ajouté.

"La vérité inconfortable est que personne n'a un modèle particulièrement précis de la façon dont le processus d'inflation fonctionne."

Interrogés sur les secteurs qui surperformeraient au cours des 12 prochains mois, la plupart ont choisi les finances, les soins de santé et l'énergie. Un nombre similaire a vu la technologie sous-performer.

"Après des années de sous-performance, les financières et l'énergie connaissent un bon début d'année et nous pensons que cette tendance va se poursuivre", a déclaré Salvatore Bruno, responsable des investissements chez Generali Investments Partners, citant la hausse des prix et les contraintes d'approvisionnement en raison du manque d'investissement dans les combustibles fossiles.