Les fonds monétaires américains ont été alimentés pour la cinquième semaine consécutive après que des données récentes aient indiqué que le marché de l'emploi restait solide, renforçant les paris d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en mai.

Selon les données de Refinitiv Lipper, les fonds monétaires américains ont enregistré des entrées nettes de 20,51 milliards de dollars au cours de la semaine qui s'est achevée le 12 avril. Il s'agit toutefois de l'achat net hebdomadaire le plus faible depuis le 8 mars.

Les investisseurs privilégient les fonds monétaires par rapport aux dépôts bancaires dans un contexte de remontée des taux d'intérêt à court terme, le taux d'intérêt réel devenant positif selon certaines mesures, ont indiqué les analystes.

Le rendement du bon du Trésor américain à trois mois, dans lequel les fonds monétaires investissent le plus, a bondi à 5,175% jeudi, son plus haut niveau depuis près de 16 ans.

Dans le même temps, les fonds d'actions ont vu les sorties de capitaux baisser à 1,09 milliard de dollars, leur plus bas niveau depuis trois semaines.

Les fonds d'actions américains à petite capitalisation ont enregistré des entrées de 490,3 millions de dollars après avoir subi trois sorties hebdomadaires consécutives, mais les fonds à grande et moyenne capitalisation ont enregistré des retraits de 919 millions de dollars et de 276 millions de dollars, respectivement.

Les investisseurs ont acheté des services de communication américains et des fonds du secteur financier pour 951 millions de dollars et 661 millions de dollars, respectivement, tout en vendant des fonds du secteur de la santé pour 658 millions de dollars.

Dans le même temps, les fonds obligataires américains ont reçu 1,7 milliard de dollars de flux entrants, contre 8,97 milliards de dollars d'achats nets au cours de la semaine précédente.

Les fonds d'obligations d'État américaines ont reçu 2,44 milliards de dollars de flux entrants, le montant le plus faible en huit semaines, tandis que les fonds de participation aux prêts et les fonds d'investissement américains de qualité courte et intermédiaire ont enregistré des flux sortants de 542 millions de dollars et 264 millions de dollars, respectivement.

