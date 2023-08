Les fonds monétaires américains ont enregistré des entrées massives au cours des sept jours précédant le 16 août, les investisseurs recherchant des actifs plus sûrs après que les chiffres élevés de la consommation et de l'inflation en juillet aient alimenté les craintes que les taux d'intérêt restent élevés plus longtemps que prévu.

Selon les données de Refinitiv Lipper, les fonds monétaires américains ont enregistré des achats nets d'une valeur de 32,29 milliards de dollars au cours de la semaine, soit le montant le plus élevé depuis le 5 juillet.

En revanche, les investisseurs américains sont restés vendeurs nets de fonds d'actions plus risqués pour la troisième semaine consécutive, puisqu'ils ont retiré un montant net de 2,77 milliards de dollars.

Les fonds d'actions américaines de croissance ont enregistré des sorties d'environ 4,16 milliards de dollars, tandis que les fonds de valeur ont perdu 412 millions de dollars.

Par secteur, les investisseurs se sont retirés des fonds des secteurs de la santé, de la finance, des métaux et des mines, et des services publics à hauteur de 747 millions de dollars, 579 millions de dollars, 556 millions de dollars et 497 millions de dollars, respectivement.

Dans le même temps, les fonds obligataires américains ont subi des sorties de capitaux d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, contre des achats nets d'environ 737 millions de dollars il y a une semaine.

Les fonds d'obligations américaines à haut rendement et de qualité inférieure/intermédiaire ont enregistré des ventes nettes de 1,27 milliard de dollars et de 1,23 milliard de dollars, respectivement, mais les fonds de titres à revenu fixe nationaux imposables ont enregistré des entrées d'environ 1,35 milliard de dollars.