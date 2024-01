Les investisseurs ont investi des sommes considérables dans les fonds monétaires mondiaux au cours des sept jours précédant le 3 janvier, la prudence s'installant avant les rapports clés sur l'emploi aux États-Unis qui pourraient influencer les attentes de réduction des taux de la Réserve fédérale.

Selon les données du LSEG, les investisseurs ont injecté 111,44 milliards de dollars nets dans les fonds monétaires mondiaux au cours de la semaine, soit le montant hebdomadaire le plus élevé depuis le 22 mars 2023.

Les données sur le chômage aux États-Unis ont indiqué jeudi que le marché du travail américain restait résistant, ce qui tempère les perspectives de réductions importantes des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année. La publication des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis plus tard dans la journée influencera davantage les attentes concernant le calendrier et le rythme des réductions de taux.

Les fonds monétaires américains et européens ont fait l'objet d'achats agressifs en attirant respectivement 56,92 milliards de dollars et 56,05 milliards de dollars d'entrées. Les fonds monétaires asiatiques, quant à eux, ont enregistré des sorties de capitaux d'une valeur de 3,86 milliards de dollars.

À l'inverse, les fonds d'actions mondiales ont enregistré des sorties d'environ 230 millions de dollars après avoir reçu 15,95 milliards de dollars d'entrées au cours de la semaine précédente.

Les fonds du secteur industriel ont été en tête des sorties, avec un montant net de 292 millions de dollars, suivis par des ventes nettes de 247 millions de dollars et 242 millions de dollars dans les secteurs des métaux et des mines, et des soins de santé.

Sur le marché obligataire, les fonds obligataires mondiaux ont reçu 9,72 milliards de dollars, soit l'afflux hebdomadaire le plus important depuis le 6 décembre. Les fonds d'obligations d'entreprises ont continué à susciter l'intérêt avec des entrées de 1,49 milliard de dollars, une deuxième semaine consécutive d'achats nets.

En particulier, les fonds d'obligations d'État américaines à court terme ont attiré 3,2 milliards de dollars, marquant ainsi leur première collecte hebdomadaire en neuf semaines. En revanche, les fonds d'obligations mondiales à haut rendement ont enregistré des ventes nettes d'environ 108 millions de dollars, leur première sortie hebdomadaire depuis trois semaines.

Parmi les matières premières, les investisseurs ont retiré un montant net de 805 millions de dollars des fonds de métaux précieux, rompant ainsi leur série d'achats qui durait depuis quatre semaines. Les fonds énergétiques ont également enregistré des sorties d'environ 20 millions de dollars.

Les données concernant 29 076 fonds des marchés émergents ont montré que les fonds d'actions et d'obligations ont tous deux attiré des flux entrants pour la deuxième semaine consécutive, totalisant 1,05 milliard de dollars et 1,59 milliard de dollars, respectivement.