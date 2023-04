Les investisseurs mondiaux ont été de grands acheteurs de fonds du marché monétaire pour une septième période consécutive au cours de la semaine du 12 avril, après qu'un solide rapport sur l'emploi aux États-Unis ait renforcé les attentes d'une augmentation des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine en mai.

Les fonds du marché monétaire mondial ont enregistré des entrées nettes de 40,83 milliards de dollars, contre des achats nets de 61,12 milliards de dollars la semaine précédente, selon les données de Refinitiv Lipper.

GRAPHIQUE : Flux de fonds : Actions, obligations et marchés monétaires mondiaux, https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-FLOWS/GLOBAL-FLOWS/gdpzqmloqvw/chart.png

Les fonds du marché monétaire continuent de "bénéficier des taux réels élevés aux États-Unis qui forcent les dépôts à sortir du système bancaire", a déclaré la société de courtage Jefferies dans une note à ses clients.

Si le taux des fonds fédéraux est actualisé en fonction de l'inflation de base des dépenses de consommation personnelle (PCE), le taux d'intérêt réel est actuellement positif de 0,275 %.

Le rendement du bon du Trésor américain à trois mois, dans lequel les fonds du marché monétaire investissent le plus, a bondi jeudi à 5,175 %, son plus haut niveau depuis 16 ans.

Les fonds d'actions mondiales, quant à eux, ont obtenu 545 millions de dollars, marquant ainsi leur premier afflux hebdomadaire en trois semaines.

Les investisseurs ont acheté des fonds de services de communication et des fonds du secteur financier pour 974 millions de dollars et 664 millions de dollars, respectivement, tout en vendant des fonds de santé pour un montant net de 845 millions de dollars.

GRAPHIQUE : Flux de fonds : Secteurs des actions mondiales, https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-FLOWS/GLOBAL-FLOWS/lbpggleawpq/chart.png

Les fonds obligataires mondiaux ont enregistré des flux entrants de 3,43 milliards de dollars au cours de la semaine, contre 16,45 milliards de dollars d'achats nets il y a une semaine.

Les flux entrants dans les fonds d'obligations d'État sont tombés à leur plus bas niveau en neuf semaines, soit 2,33 milliards de dollars, tandis que les fonds à haut rendement ont enregistré des sorties de 172 millions de dollars. Les fonds d'obligations mondiales à court et moyen terme ont reçu 1,57 milliard de dollars, le plus gros afflux en cinq semaines.

GRAPHIQUE : Flux de fonds obligataires mondiaux au cours de la semaine se terminant le 12 avril, https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-FUNDS/GLOBAL-FUNDS/akveqelmqvr/chart.png

Parmi les matières premières, les investisseurs ont acheté 402 millions de dollars de fonds de métaux précieux pour la cinquième semaine consécutive d'achats nets, tandis qu'ils ont cédé 147 millions de dollars de fonds énergétiques.

Les données concernant 23 942 fonds de marchés émergents montrent que les fonds d'actions ont reçu un troisième afflux hebdomadaire, d'une valeur de 227 millions de dollars, tandis que les fonds d'obligations ont enregistré des sorties de fonds d'une valeur de 913 millions de dollars après deux achats nets hebdomadaires consécutifs.

GRAPHIQUE : Flux de fonds : Actions et obligations des marchés émergents, https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-FLOWS/GLOBAL-FLOWS/klvygnywlvg/chart.png