Les fonds obligataires américains affichent la plus forte décollecte hebdomadaire en trois mois

Les fonds obligataires américains ont connu des sorties massives au cours de la semaine du 28 septembre, les investisseurs s'attendant à de nouvelles hausses de taux de la part de la Réserve fédérale pour contrôler une inflation tenace.

Les investisseurs ont retiré un montant net de 9,08 milliards de dollars des fonds obligataires américains, marquant leur plus grande vente nette hebdomadaire depuis le 22 juin, selon les données de Refinitiv Lipper.

Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans, qui évoluent en sens inverse des prix, ont brièvement grimpé à 4,019 % mercredi, le plus haut niveau depuis octobre 2008.

Les sorties de fonds d'obligations américaines à court et moyen terme de qualité et à haut rendement ont bondi à 6,28 milliards de dollars et 3,2 milliards de dollars respectivement, contre 3,59 milliards de dollars et 1,81 milliard de dollars la semaine précédente.

Les fonds d'obligations d'État ont toutefois reçu 6,92 milliards de dollars, marquant leur plus grand afflux hebdomadaire depuis le 18 mai.

Pendant ce temps, les fonds d'actions américaines ont vu des cessions de 4,86 milliards de dollars après un achat net hebdomadaire de 3,99 milliards de dollars.

La croissance et la valeur n'ont pas eu la cote avec des sorties nettes de 4,28 milliards de dollars et de 2,04 milliards de dollars respectivement.

Parmi les fonds sectoriels, les secteurs de l'industrie, des soins de santé et de la finance ont subi des ventes nettes de 740 millions de dollars, 632 millions de dollars et 529 millions de dollars respectivement.

Pendant ce temps, les fonds du marché monétaire plus sûrs ont obtenu un montant net de 3,74 milliards de dollars pour une deuxième semaine consécutive d'achats nets.