Les fonds obligataires américains attirent des flux pour la troisième semaine consécutive

Les données de Refinitiv Lipper ont montré que les fonds obligataires américains ont obtenu un afflux net de 4,89 milliards de dollars, bien qu'un peu moins que les 5,83 milliards de dollars d'achats nets des semaines précédentes.

Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans a atteint la semaine dernière son plus bas niveau depuis quatre mois, à 3,368 %, en raison des signes de ralentissement de l'inflation. Entre-temps, les marchés monétaires évaluent à 94,7 % la probabilité que la Fed augmente les taux de 25 points de base pour les porter dans une fourchette de 4,50 % à 4,75 % la semaine prochaine.

Les fonds d'obligations américaines imposables ont attiré 3,75 milliards de dollars d'entrées, tandis que les fonds d'obligations municipales ont attiré un montant net de 1,07 milliard de dollars.

Les investisseurs ont acheté des fonds d'obligations américaines à court et à moyen terme de première qualité, des fonds d'obligations imposables nationales générales et des fonds d'obligations des marchés émergents pour des montants respectifs de 1,37 milliard, 1,09 milliard et 822 millions de dollars.

Pendant ce temps, les fonds d'actions américaines ont connu une dixième semaine consécutive de ventes nettes, bien que les sorties au cours de la semaine se soient élevées à seulement 1,14 milliard de dollars, soit le plus bas niveau depuis le 16 novembre.

Les fonds américains de croissance et de valeur ont tous deux connu des retraits, d'une valeur respective de 3,68 milliards et 501 millions de dollars.

Parmi les secteurs, les soins de santé, les finances et les industries ont vu des cessions d'une valeur de 1,35 milliard de dollars, 857 millions de dollars et 774 millions de dollars.

Pendant ce temps, les fonds du marché monétaire ont attiré 10,75 milliards de dollars d'entrées après avoir fait face à deux semaines de sorties consécutives.