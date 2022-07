Les fonds obligataires américains enregistrent des afflux hebdomadaires après quatre semaines

Selon les données Refinitiv Lipper, les fonds obligataires américains ont attiré des achats nets de 2,72 milliards de dollars, marquant ainsi leur premier afflux hebdomadaire depuis le 1er juin.

GRAPHIQUE : Flux de fonds : Actions, obligations et fonds du marché monétaire américains https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/lgpdwzmolvo/Fund%20flows%20U.S.%20equities%20bonds%20and%20money%20market%20funds.jpg

Le rendement de référence américain à 10 ans a chuté à son plus bas niveau en six semaines, soit 2,746, en début de semaine, alors que les investisseurs ont réduit leurs attentes quant aux augmentations des taux directeurs américains en raison des inquiétudes croissantes concernant un ralentissement économique.

Le taux d'équilibre des Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) à cinq ans, une mesure de l'inflation annuelle attendue pour les cinq prochaines années, a atteint son plus bas niveau en six mois plus tôt dans la semaine.

Les investisseurs ont acheté des fonds à revenu fixe du gouvernement américain et du Trésor de 5,68 milliards de dollars, marquant ainsi le plus grand afflux hebdomadaire depuis au moins octobre 2018. Ils ont également acquis des fonds d'obligations à haut rendement de 1,59 milliard de dollars.

GRAPHIQUE : Flux de fonds : Fonds d'obligations américaines

Les fonds d'actions américaines ont connu une deuxième vente nette hebdomadaire, d'une valeur de 4,89 milliards de dollars, soit une sortie de fonds de 32 % plus importante qu'il y a une semaine.

Les investisseurs ont vendu des fonds américains de croissance et de valeur pour une deuxième semaine consécutive, ce qui représente des sorties de 2,53 milliards de dollars et 2,19 milliards de dollars, respectivement.

GRAPHIQUE : Flux de fonds : Fonds américains de croissance et de valeur

Parmi les fonds sectoriels, les fonds de soins de santé ont attiré des entrées d'une valeur de 1,09 milliard de dollars, mais les secteurs de la finance, des métaux et mines et de l'industrie ont subi des ventes nettes de 1,08 milliard de dollars, 708 millions de dollars et 630 millions de dollars.

GRAPHIQUE : Flux de fonds : Fonds sectoriels d'actions américaines

Pendant ce temps, les fonds du marché monétaire ont attiré 23,76 milliards d'achats nets après trois semaines successives de sorties.