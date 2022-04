Les fonds obligataires américains enregistrent des sorties de fonds pour la 13e semaine consécutive

Les investisseurs américains ont vendu pour 2,24 milliards de dollars de fonds obligataires, contre des retraits nets de 3,86 milliards de dollars la semaine précédente, selon les données de Refinitiv Lipper.

Le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale a montré cette semaine que les responsables étaient "généralement d'accord" à la mi-mars pour réduire jusqu'à 95 milliards de dollars par mois les avoirs de la banque centrale comme deuxième outil de lutte contre l'inflation galopante.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans a touché son plus haut niveau depuis trois ans et l'écart entre les taux à 2 et 10 ans s'est élargi jeudi.

Les investisseurs américains ont vendu pour 1,81 milliard de dollars de fonds d'obligations municipales et 214 millions de dollars de fonds imposables.

Les fonds américains d'obligations de qualité à court et moyen terme ont enregistré un retrait de 1,33 milliard de dollars, soit une 13e semaine consécutive de sorties de capitaux.

Entre-temps, les fonds de participation aux prêts ont obtenu 2,22 milliards de dollars, et les fonds à haut rendement ont attiré 1,1 milliard de dollars au cours d'une deuxième semaine consécutive d'entrées.

investisseurs ont également quitté les fonds d'actions américaines pour une deuxième semaine consécutive, pour un montant de 931 millions de dollars, bien que les sorties aient diminué de 38 %.

Les investisseurs américains se sont débarrassés des fonds de valeur pour une valeur de 2,35 milliards de dollars lors d'une troisième semaine consécutive de ventes nettes, bien que les fonds de croissance aient enregistré des entrées de 348 millions de dollars après une semaine de ventes nettes.

Parmi les fonds sectoriels américains, les investisseurs ont délesté les fonds financiers d'une valeur de 3,47 milliards de dollars, marquant ainsi la plus grande sortie depuis au moins mai 2020.

Les fonds américains de consommation discrétionnaire, d'industrie et de technologie ont perdu respectivement 724 millions, 575 millions et 262 millions de dollars en sorties, tandis que les fonds de métaux et mines ont gagné 211 millions de dollars en achats nets.

Entre-temps, les fonds du marché monétaire américain ont fait face à des ventes nettes de 29,45 milliards de dollars après avoir attiré des entrées de 30,88 milliards de dollars la semaine précédente.