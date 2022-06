Les fonds obligataires américains enregistrent les plus importantes sorties de fonds hebdomadaires en quatre semaines

Selon les données Refinitiv Lipper, les investisseurs ont retiré 7,61 milliards de dollars des fonds obligataires américains après les achats de 7,09 milliards de dollars de la semaine précédente, ce qui constitue la seule entrée hebdomadaire depuis le 5 janvier.

Le rendement de référence américain à 10 ans a bondi de plus de 10 points de base au cours de la semaine rapportée, dans un contexte de création d'emplois solides aux États-Unis. Il a atteint un sommet de plus de 3 ans et demi à 2,862 % vendredi, avant la publication d'un rapport sur les prix à la consommation.

Les investisseurs s'attendent à ce que la Réserve fédérale augmente les taux d'intérêt de 50 points de base la semaine prochaine, car les données sur l'inflation, attendues plus tard dans la journée, devraient montrer une forte hausse de 0,7 % en mai.

Les investisseurs américains ont délesté les fonds d'obligations imposables de 5,21 milliards de dollars et les fonds municipaux de 2,4 milliards de dollars, ce qui constitue la plus importante sortie hebdomadaire en trois semaines.

Les fonds américains d'obligations de qualité à court et à moyen terme et les fonds d'obligations d'État et de bons du Trésor à court et à moyen terme ont enregistré des sorties de 3,63 milliards de dollars et de 2,77 milliards de dollars, respectivement, mais les investisseurs ont acheté des fonds à haut rendement pour 1,17 milliard de dollars.

Dans le même temps, les fonds du marché monétaire ont enregistré des achats nets de 24,79 milliards de dollars, après des sorties de 9,3 milliards de dollars il y a une semaine, soulignant les sentiments d'absence de risque.

Les fonds d'actions américaines ont enregistré des ventes nettes de 1,82 milliard de dollars après deux semaines successives d'entrées.

Les fonds américains de croissance et de valeur ont connu des sorties de fonds totalisant 728 millions de dollars et 869 millions de dollars, respectivement.

En ce qui concerne les actions, les investisseurs ont cédé des fonds de technologie et de consommation de base d'une valeur de 827 millions de dollars et 558 millions de dollars respectivement, tout en acquérant des fonds de services financiers et de services publics d'une valeur de 394 millions et 332 millions de dollars respectivement.

