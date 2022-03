Les fonds obligataires américains subissent d'importantes sorties de capitaux au cours de la semaine du 9 mars

Les investisseurs américains ont retiré un montant net de 7,8 milliards de dollars des fonds obligataires, marquant ainsi la plus grande sortie hebdomadaire en trois semaines et la septième semaine consécutive de vente.

Graphique : Flux de fonds : Actions américaines, obligations et fonds du marché monétaire : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/akpezxlelvr/Fund%20flows%20US%20equities%20bonds%20and%20money%20market%20funds.jpg

Le pétrole brut WTI a grimpé à un sommet d'environ 14 ans en début de semaine. L'annonce par le président américain Joe Biden d'une interdiction des importations de pétrole et d'énergie russes, mardi, a renforcé les inquiétudes concernant la flambée des prix du pétrole brut.

Toutefois, les prix du pétrole brut se sont détendus plus tard dans la semaine après que les Émirats arabes unis se soient engagés à augmenter leur approvisionnement en pétrole et qu'il soit devenu clair que l'Union européenne ne se joindrait pas aux États-Unis et à la Grande-Bretagne pour interdire le pétrole russe. [O/R]

Les fonds d'obligations imposables américains ont perdu 6,5 milliards de dollars dans la plus grande vente nette hebdomadaire en trois semaines, tandis que les fonds d'obligations municipales ont perdu 909 millions de dollars dans une quatrième sortie hebdomadaire.

Les investisseurs ont vendu des fonds américains à revenu fixe imposables généraux nationaux pour un montant de 2,66 milliards de dollars, tandis que les fonds américains à court/intermédiaire de qualité investissement ont fait face à des ventes nettes pour la neuvième semaine consécutive, pour un montant de 4,16 milliards de dollars.

Pendant ce temps, les fonds protégés contre l'inflation ont obtenu 430 millions de dollars d'achats nets, le plus grand afflux hebdomadaire depuis le 19 janvier.

Graphique : Flux de fonds : Fonds d'obligations américaines :

Les investisseurs ont acheté des fonds d'actions américaines pour une valeur de 4,49 milliards de dollars après deux semaines consécutives de ventes nettes.

Les fonds américains à grande et à petite capitalisation ont attiré des flux entrants de 5,6 milliards de dollars et de 2,97 milliards de dollars respectivement, après avoir été confrontés à une sortie de fonds la semaine précédente, bien que les fonds à moyenne capitalisation aient connu une quatrième semaine consécutive de sortie de fonds, d'une valeur de 490 millions de dollars.

Les fonds d'actions américaines axés sur la croissance et la valeur ont tous deux enregistré des sorties de fonds, de 2,16 milliards de dollars et 1,03 milliard de dollars respectivement.

Graphique : Flux de fonds : Fonds américains de croissance et de valeur :

Parmi les fonds sectoriels, les fonds financiers et immobiliers ont connu des sorties de 1,92 milliard de dollars et 707 millions de dollars respectivement, tandis que les fonds miniers ont enregistré des entrées de 812 millions de dollars.

Graphique : Flux de fonds : Fonds sectoriels d'actions américaines :

Pendant ce temps, les investisseurs ont vendu des fonds du marché monétaire américain de 26,9 milliards de dollars après deux semaines consécutives d'achats nets.