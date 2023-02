Les fonds obligataires américains subissent leur première décollecte hebdomadaire en six semaines en raison des craintes de hausse des taux.

Un rapport du département du travail jeudi a montré que les prix à la production mensuels se sont accélérés en janvier, tandis que l'indice des prix à la production pour la demande finale a rebondi de 0,7 % le mois dernier après avoir diminué de 0,2 % en décembre.

Mardi, les données de l'indice des prix à la consommation ont montré que l'inflation s'est accélérée en janvier et a été plus importante que prévu sur une base annualisée. Les données de Refinitiv Lipper ont montré que les investisseurs ont retiré un montant net de 958 millions de dollars des fonds obligataires américains, marquant la première vente nette hebdomadaire depuis le 4 janvier. Les fonds obligataires imposables américains ont subi des sorties de 855 millions de dollars, contre 1,89 milliard de dollars d'achats nets la semaine précédente. Les investisseurs ont également vendu pour 311 millions de dollars de fonds d'obligations municipales.

GRAPHIQUE : Flux de fonds : Actions, obligations et fonds du marché monétaire américains (https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zgpobkqwnvd/Fund%20flows%20US%20equities%20bonds%20and%20money%20market%20funds.jpg)

Les fonds américains de titres à haut rendement, de titres à revenu fixe imposables nationaux généraux et de titres de créance des marchés émergents ont enregistré des sorties d'une valeur de 3,04 milliards de dollars, de 1,2 milliard de dollars et de 1,1 milliard de dollars, respectivement ; les fonds d'investissement de qualité court/intermédiaire ont reçu 2,87 milliards de dollars d'entrées.

GRAPHIQUE : Flux de fonds : Fonds d'obligations américaines(

Pendant ce temps, les fonds d'actions américaines ont enregistré des ventes nettes de 3,56 milliards de dollars, soit la plus importante sortie hebdomadaire en six semaines. Les fonds d'actions américaines à grande et moyenne capitalisation ont fait face à des retraits de 4,01 milliards de dollars et de 915 millions de dollars, mais les fonds à petite capitalisation sont restés en demande pour la troisième semaine consécutive, avec des entrées nettes de 725 millions de dollars.

Pendant ce temps, les investisseurs ont décroché 6,9 milliards de dollars de fonds du marché monétaire dans leur premier achat net hebdomadaire en trois semaines.

GRAPHIQUE : Flux de fonds : Fonds sectoriels d'actions américaines (