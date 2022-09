Les fonds obligataires chinois limitent les entrées alors que les investisseurs s'entassent pour se mettre à l'abri

Rien que vendredi, plus d'une douzaine de fonds obligataires ont annoncé des mesures visant à restreindre les nouveaux achats, selon les documents déposés par les gestionnaires de fonds. Environ 40 fonds obligataires à court terme ont fait des déclarations similaires au cours des 20 derniers jours de bourse, selon le journal chinois China Fund.

Xia Haojie, analyste obligataire chez Guosen Futures, a déclaré que les fonds obligataires semblaient de plus en plus attractifs pour les investisseurs à un moment où les banques baissent leurs taux de dépôt.

Les cinq principaux créanciers d'État chinois ont réduit les taux de dépôt individuels la semaine dernière, une mesure qui pourrait contribuer à faire baisser davantage les taux de prêt pour soutenir l'économie. Les réductions de taux sont venues s'ajouter aux réductions de certains taux de dépôt en avril.

Un gestionnaire de fonds obligataires, qui a refusé d'être nommé, a également attribué la fuite vers les obligations à un marché boursier baissier et à une tendance à chercher un abri avant la semaine de vacances de la fête nationale chinoise qui commence le 1er octobre.

L'indice des valeurs vedettes chinoises CSI300 a chuté de plus de 20 % depuis le début de l'année dans un contexte de perspectives économiques sombres.

China Asset Management Co a déclaré vendredi qu'elle rejetterait les souscriptions individuelles dépassant 1 million de yuans (140 300 $) par jour afin de protéger les intérêts des détenteurs de fonds existants et de renforcer la stabilité des opérations.

Huatai-PineBridge Fund Management Co a déclaré dans un communiqué séparé qu'elle suspendait l'acceptation de nouvelles souscriptions.

Les fonds obligataires chinois ont déjà vu leurs actifs sous gestion (AUM) bondir de 18% au cours des sept premiers mois de l'année, pour atteindre 4,8 trillions de yuans, selon les dernières données.

En revanche, les actifs sous gestion des fonds d'actions et des fonds équilibrés, qui investissent à la fois dans des actions et des obligations, ont respectivement baissé de 7 % et de 14 % au cours de la même période.

La Chine pourrait avoir besoin de réduire le taux de réserve obligatoire (RRR) des banques au quatrième trimestre pour maintenir des liquidités abondantes, a rapporté samedi le journal officiel China Securities Journal, citant des économistes. L'assouplissement des conditions monétaires pourrait pousser les prix des obligations à la hausse.

(1 $ = 7,1266 yuan renminbi chinois)