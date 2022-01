Les fonds obligataires mondiaux subissent des sorties de capitaux en raison de l'anticipation d'une accélération des taux de la Fed.

Les fonds obligataires mondiaux ont subi leur première sortie hebdomadaire en quatre semaines au cours de la période de sept jours se terminant le 12 janvier, en raison des prévisions selon lesquelles la Réserve fédérale américaine relèvera ses taux jusqu'à quatre fois cette année, en raison des niveaux élevés d'inflation.

Les investisseurs ont vendu 2,25 milliards de dollars de fonds obligataires mondiaux, marquant ainsi leur première vente nette hebdomadaire depuis le 15 décembre, selon les données de Refinitiv Lipper.

La semaine dernière, le compte-rendu de la réunion de décembre de la Fed a montré que les décideurs politiques ont accepté de hâter la fin de leur programme d'achats d'obligations de l'ère pandémique, et a signalé que la banque centrale pourrait devoir augmenter les taux d'intérêt plus tôt que prévu.

Les investisseurs ont vendu des fonds d'obligations mondiales à haut rendement pour un montant de 3,56 milliards de dollars, soit la plus importante sortie en sept mois. Les fonds mondiaux d'obligations d'État ont enregistré des sorties de 401 millions de dollars, tandis que les achats de fonds protégés contre l'inflation sont tombés à 144 millions de dollars, leur plus bas niveau depuis six mois.

Les fonds d'actions mondiales ont attiré 22,92 milliards de dollars d'achats nets, soit un bond de 16 % par rapport à la semaine précédente.

Les fonds d'actions axés sur la Chine ont attiré 1,1 milliard de dollars, soit le montant le plus important en cinq semaines, tandis que les fonds d'actions américains ont obtenu 7,99 milliards de dollars, soit une baisse de 11 % par rapport à la semaine précédente.

Les investisseurs ont acheté des fonds du secteur financier pour 3,25 milliards de dollars, ce qui représente le plus gros achat hebdomadaire en 10 mois. Les fonds du secteur industriel ont attiré 1,05 milliard de dollars, tandis que les fonds de consommation de base et de technologie ont attiré 0,9 milliard de dollars chacun.

Les fonds du marché monétaire mondial ont enregistré des sorties de 27,02 milliards de dollars après deux semaines consécutives d'entrées.

Parmi les matières premières, les fonds de métaux précieux ont enregistré des sorties de 149 millions de dollars après une entrée la semaine précédente, tandis que les fonds d'énergie ont connu des ventes nettes pour la cinquième semaine consécutive, pour un montant de 64 millions de dollars.

Une analyse des 24 127 fonds des marchés émergents a montré que les fonds d'actions ont attiré des entrées pour la troisième semaine consécutive, pour un montant de 1,14 milliard de dollars, bien que cela représente une baisse de 44 % par rapport à la semaine précédente, tandis que les fonds d'obligations ont fait face à des sorties de 1,88 milliard de dollars.