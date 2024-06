Les spéculateurs ont renforcé leurs paris à découvert sur le maïs négocié à Chicago avant la publication des principales données américaines de la semaine dernière, établissant leurs prévisions les plus baissières jamais enregistrées pour le maïs à la fin du mois de juin.

Au cours de la semaine qui s'est achevée le 25 juin, les gestionnaires de fonds ont augmenté leurs positions courtes nettes sur les contrats à terme et les options sur le maïs du CBOT pour atteindre 277 666 contrats, soit une augmentation de plus de 86 000 contrats sur la semaine. Il s'agit de la plus importante vente nette hebdomadaire de maïs depuis mai 2023, qui résulte à la fois de nouvelles positions courtes et de l'abandon de positions longues.

Les contrats à terme sur le maïs de décembre ont perdu plus de 5 % au cours de la semaine de quatre séances qui s'est achevée le 25 juin, ce qui représentait la plus forte baisse sur quatre séances jusqu'à vendredi. La demande américaine modeste et les prévisions météorologiques favorables ont encouragé le sentiment négatif.

Les gestionnaires de fonds avaient une position très similaire sur le maïs à la même date en 2020, mais ils ont rapidement couvert leurs positions courtes lorsque l'enquête de juin du ministère américain de l'agriculture a révélé que le nombre d'acres de maïs ensemencés était nettement inférieur aux prévisions pour la récolte de 2020.

Vendredi, c'est le scénario inverse qui s'est produit, puisque l'USDA a estimé les plantations de maïs américaines pour 2024 à 91,475 millions d'acres, ce qui est supérieur à la fourchette des prévisions des négociants et 1,6 % de plus que dans l'enquête de mars. C'est la quatrième fois en six ans que la superficie de maïs estimée par l'USDA en juin sort de la fourchette des analystes.

La chute des cours du maïs dans les jours précédant la publication du rapport a porté ses fruits puisque le maïs de décembre a encore chuté de 5 % au cours des trois dernières séances, atteignant un nouveau plancher annuel de 4,12 dollars le boisseau vendredi.

Pour la dixième année consécutive, les plantations de soja aux États-Unis ont été inférieures à la moyenne des prévisions, bien que les 86,1 millions d'acres se situent dans la fourchette des attentes. Le soja de novembre a brièvement augmenté après les données de vendredi, mais a atteint un nouveau plancher annuel de 11,00 $ le boisseau juste avant la clôture.

Le soja de novembre a perdu 0,7 % entre mercredi et vendredi, après une baisse de 1,8 % au cours de la semaine qui s'est terminée le 25 juin.

Les gestionnaires de fonds ont poursuivi cette semaine leur plus forte baisse des contrats à terme et des options sur le soja du CBOT depuis décembre 2019, étendant leur position courte nette à un sommet de huit semaines de 129 663 contrats, contre 105 970 la semaine précédente. Les nouvelles positions courtes brutes ont représenté la majeure partie du mouvement.

Cela établit également la position la plus baissière des fonds à la fin du mois de juin sur le soja, dépassant le sommet de 2017 de près de 119 000 contrats.

Le blé de septembre du CBOT a plongé de plus de 6 % au cours de la semaine qui s'est achevée le 25 juin, portant les pertes sur quatre semaines à 22 %. Cela a rapproché les contrats à terme de leur niveau le plus bas, soit 5,50 $ le boisseau, bien que le blé ait bondi de plus de 2 % au cours des trois dernières séances, avec un regain de vigueur jeudi.

Au cours de la semaine qui s'est terminée le 25 juin, les gestionnaires de fonds ont augmenté leur position nette à découvert sur les contrats à terme et les options sur le blé du CBOT pour atteindre le niveau record de 70 487 contrats en neuf semaines, contre 52 732 contrats la semaine précédente. Cela comprenait plus de 21 000 nouvelles positions courtes brutes, le plus grand nombre pour une semaine depuis décembre 2017.

La nouvelle position sur le blé est la deuxième plus baissière pour la date après 2016, et la position courte nette est plus importante que la position de l'année précédente pour la première fois en trois mois.

Les marchés américains seront fermés jeudi, mais les opérateurs continueront de surveiller les prévisions météorologiques pour le maïs et le soja américains, qui entrent dans des périodes de développement sensibles en juillet. Dimanche, les perspectives météorologiques à court terme semblaient peu menaçantes pour les cultures. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes.