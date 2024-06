La semaine dernière, les investisseurs en portefeuille ont racheté une partie du pétrole qu'ils avaient vendu la semaine précédente après que l'Arabie saoudite et ses alliés de l'OPEP+ ont souligné que toute augmentation future de la production dépendrait des conditions du marché.

Les fonds spéculatifs et autres gestionnaires de fonds ont acheté l'équivalent de 80 millions de barils dans les six principaux contrats à terme et contrats d'option sur le pétrole au cours des sept jours qui se sont terminés le 11 juin.

Ces achats ont annulé environ 40 % des 194 millions de barils vendus la semaine précédente après que l'OPEP+ a surpris les investisseurs en annonçant son intention d'augmenter la production à partir du début du mois d'octobre.

Au cours de la semaine la plus récente, la vague d'achat a été menée par le brut (+68 millions de barils), l'écart entre le NYMEX et l'ICE WTI (+42 millions) et le Brent (+26 millions), annulant une partie des ventes importantes de la semaine précédente.

Les achats de gazole européen ont été importants (+17 millions de barils), mais l'essence américaine est restée stable et les ventes de diesel américain se sont poursuivies (-5 millions de barils).

Livre des graphiques : Positions pétrolières et gazières

Les briefings post-réunion destinés à certains médias et analystes ont dissipé les craintes de voir l'OPEP+ inonder le marché de barils supplémentaires à partir du quatrième trimestre 2024.

En conséquence, les prix ont rebondi pour atteindre les niveaux d'avant la réunion, tandis que les positions ont été quelque peu rétablies, mais pas complètement.

Cependant, même après cet aller-retour, les positions des fonds restent très baissières pour toutes les parties du complexe pétrolier, à l'exception partielle du gazole européen.

La position combinée sur les six contrats de 288 millions de barils se situe seulement dans le 6ème percentile pour toutes les semaines depuis 2013. Les positions longues haussières ont dépassé les positions courtes baissières dans un rapport de seulement 1,96:1 (11e percentile).

Les positions dans l'ensemble du complexe étaient uniformément baissières (25-49e percentiles) ou très baissières (24e percentile et moins), ce qui montre que les investisseurs sont très peu confiants dans une hausse des prix plus tard dans l'année.

L'énorme excédent de capacité de réserve détenu par les membres de l'OPEP+ ainsi que la croissance continue de la production des États-Unis, du Canada, du Brésil et de la Guyane devraient limiter les hausses de prix du brut.

Du côté des carburants, les stocks d'essence et de diesel ont augmenté par rapport à la tendance saisonnière aux États-Unis, et la croissance de la consommation de carburants reste faible en Amérique du Nord, en Europe et en Chine.

GAZ NATUREL AUX ÉTATS-UNIS

Les investisseurs sont devenus plus optimistes quant aux perspectives des prix du gaz aux États-Unis malgré les progrès limités réalisés jusqu'à présent dans l'épuisement des énormes stocks reportés de l'hiver doux de 2023/24.

Les fonds spéculatifs et autres gestionnaires de fonds ont acheté l'équivalent de 332 milliards de pieds cubes (bcf) dans les deux principaux contrats à terme et d'options liés aux prix à Henry Hub en Louisiane au cours des sept jours se terminant le 11 juin.

Les gestionnaires de fonds ont été des acheteurs nets au cours de six des huit dernières semaines, achetant un total de 1 607 milliards de pieds cubes depuis le 16 avril, selon les registres déposés auprès de la Commodity Futures Trading Commission (Commission américaine des marchés à terme sur les matières premières).

Les fonds ont augmenté leur position à une position nette longue de 1 123 bcf, dans le 59e centile pour toutes les semaines depuis 2010, à partir d'une position nette courte de 483 bcf le 16 avril, dans le 19e centile seulement.

En conséquence, la communauté des fonds spéculatifs a construit la position la plus haussière sur le gaz depuis plus d'un an, depuis avril 2023.

Cette hausse s'est produite alors même que les stocks restent bien supérieurs à la normale pour cette période de l'année et ne montrent qu'une normalisation limitée, voire inexistante.

Le 7 juin, les stocks étaient supérieurs de 605 milliards de pieds cubes (+26 % ou +1,47 écart-type) à la moyenne saisonnière des dix dernières années. L'excédent ne s'est que légèrement réduit par rapport aux 662 milliards de pieds cubes (+40 % ou +1,47 écart-type) enregistrés le 15 mars.

Mais les investisseurs parient que les réductions des forages et de la production annoncées en février finiront par éliminer l'excédent, les vagues de chaleur estivales, l'augmentation de la production d'électricité au gaz et l'accélération des exportations de GNL accélérant le processus.

Rubriques connexes :

- Les marges de raffinage américaines s'effondrent alors que les stocks de carburant augmentent (13 juin 2024)

- La surprise de l'OPEP a déclenché des ventes record de pétrole par les fonds spéculatifs (10 juin 2024)

- L'OPEP change de stratégie pour défendre sa part de marché

John Kemp est analyste de marché chez Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes. Suivez ses commentaires sur X https://twitter.com/JKempEnergy (Montage par Kirsten Donovan)