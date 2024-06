Les contrats à terme sur les céréales et les oléagineux de Chicago ont fortement baissé après les vacances du Memorial Day aux États-Unis, les spéculateurs ravivant leur sentiment baissier, une volte-face par rapport à la série de couvertures à découvert du mois dernier.

Les cours les plus actifs du maïs, du soja et de l'huile de soja du CBOT ont tous chuté de plus de 4 % au cours de la semaine qui s'est achevée le 4 juin, tandis que le blé et le tourteau de soja du CBOT ont chuté de 6 %.

Le ton baissier de cette semaine était en grande partie lié aux perspectives favorables des cultures américaines, y compris un rythme d'ensemencement proche de la normale. Lundi dernier, les conditions initiales pour le maïs aux États-Unis se sont révélées bonnes à excellentes à 75 %, ce qui est supérieur à la moyenne et représente 5 points de pourcentage de plus que ce que prévoyait le marché.

Au cours de la semaine qui s'est achevée le 4 juin, les gestionnaires de fonds ont augmenté leur position nette à découvert sur les contrats à terme et les options sur le maïs du CBOT pour atteindre 212 706 contrats, un record en cinq semaines, contre 133 477 contrats la semaine précédente. Cela comprenait près de 70 000 nouvelles positions courtes brutes, le plus grand nombre pour une semaine depuis août 2019.

Sur les contrats à terme et les options sur le soja du CBOT, les gestionnaires de fonds ont augmenté leur position courte nette à 59 741 contrats, contre 14 218, le plus bas des 21 semaines précédentes. Plus de 37 000 nouvelles positions courtes brutes ont été ajoutées, soit le plus grand nombre de semaines depuis décembre 2019.

Les fonds ont couvert les positions courtes brutes sur le soja au cours des quatre semaines précédentes, bien qu'ils aient déjà ajouté de nouvelles positions courtes sur le maïs au cours des deux semaines précédentes. L'intérêt ouvert pour les contrats à terme et les options sur le soja a bondi de 7 % au cours de la dernière semaine pour atteindre un sommet de sept semaines, et pour le maïs, il a augmenté de 5 % pour atteindre un sommet de deux ans.

La semaine qui s'est achevée le 4 juin a été marquée par l'une des plus fortes baisses de l'année pour le blé, mais les gestionnaires de fonds ont été relativement peu vendeurs, étendant leur position courte nette à 31 684 contrats à terme et options, contre 25 431 une semaine plus tôt. Cela a mis fin à une série de six semaines de couverture à découvert.

Jusqu'au 4 juin, les gestionnaires de fonds ont mis fin à une série de huit semaines d'achats nets de contrats à terme et d'options sur le tourteau de soja du CBOT, réduisant leur position longue nette à 100 699 contrats, contre 118 282 une semaine plus tôt, principalement en raison de la sortie des positions longues. La position résultante est égale à celle de 2018 pour les dates les plus haussières.

La position courte nette de l'argent géré sur les contrats à terme et les options sur l'huile de soja du CBOT a atteint le 4 juin son plus haut niveau en trois semaines, soit 57 690 contrats, en hausse de près de 16 000 contrats par rapport à la semaine précédente. Cela place 2018 et 2019 à égalité avec les dates les plus baissières pour l'huile de soja.

Les fonds ont été vendeurs nets de contrats à terme et d'options sur le blé de Kansas City jusqu'au 4 juin, mettant fin à une série d'achats de six semaines. Le blé de Minneapolis a été la seule céréale ou oléagineux américain dont les fonds étaient acheteurs nets la semaine dernière. Ils ont porté leur position longue nette à 7 732 contrats à terme et options, contre 5 740 la semaine précédente, marquant ainsi leur neuvième semaine consécutive en tant qu'acheteurs nets.

Le soja et l'huile de soja sont restés inchangés au cours des trois dernières séances, tandis que le maïs et le tourteau de soja ont tous deux progressé d'environ 1,5 %. En revanche, le blé a chuté de près de 5 % au cours de cette période, atteignant vendredi son plus bas niveau en un mois et enregistrant sa huitième séance de baisse consécutive.

La faiblesse du blé est survenue alors que la Russie a déclaré vendredi une situation d'urgence fédérale dans dix régions en raison des dommages causés aux cultures par les conditions météorologiques. Les estimations des analystes concernant les récoltes de blé russe ont encore chuté la semaine dernière, avec une baisse de 14 % par rapport aux idées initiales et des menaces de réductions supplémentaires.

Le soja a été vendu vendredi malgré la première vente substantielle de soja américain à la Chine depuis janvier. Le ministère américain de l'agriculture publiera lundi sa première évaluation de l'état de santé du soja américain, et la note initiale a été en moyenne de 68 % de bon à excellent au cours de la dernière décennie.

Les négociants surveilleront également mercredi le rapport mensuel de l'USDA sur l'offre et la demande, dont les analystes s'attendent à ce qu'il montre la contraction de l'offre mondiale de maïs, de blé et de soja. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes.