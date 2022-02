Les fonds pour l'initiative "Clean Ocean" portés à 4 milliards d'euros'ici 2025

PARIS (Reuters) - La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Banque européenne d'investissement (BEI) ont annoncé vendredi porter à quatre milliards d'euros d'ici 2025 le montant des financements fournis dans le cadre de l'initiative européenne "Clean Ocean".

Cette initiative, qui sert à financer des projets visant à réduire la pollution des fleuves et des mers due aux plastiques, disposait jusqu'ici d'un financement de deux milliards d'euros d'ici 2023.

L'annonce a été faite à l'occasion du sommet "One Ocean Summit" organisé dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, qui s'achève ce vendredi à Brest (Finistère) en présence du président Emmanuel Macron et d'une vingtaine d'autres chefs d'Etat et de gouvernements.

L'initiative "Clean Ocean" a été lancée en 2018 par la BEI, l'Agence française de développement (AFD) et son homologue allemande KfW, rejointes en 2020 par les institutions de financement du développement et de la croissance durable allemande italienne CDP et espagnole ICO.

Ces différentes institutions ont également annoncé dans leur communiqué commun le ralliement de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) à ce projet.

(Reportage Blandine Hénault, édité par Sophie Louet)