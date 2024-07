Des groupes de fonds privés ont demandé mardi à la Securities and Exchange Commission de retirer trois propositions de règles visant les conseillers en investissement après qu'une cour d'appel américaine a déclaré le mois dernier que l'agence n'avait pas l'autorité nécessaire pour superviser le secteur.

La Managed Funds Association et cinq autres groupes ont déclaré que la SEC devrait supprimer ses règles proposées sur l'intelligence artificielle, la cybersécurité et l'externalisation à la lumière de la décision de la 5e Cour d'appel du circuit américain, basée à la Nouvelle-Orléans, qui a annulé le mois dernier une règle de la SEC qui imposait plus de transparence sur les frais des fonds privés.

Selon les groupes et d'autres experts juridiques, cette décision a montré que deux sections clés de la loi sur les conseillers en investissement (Investment Advisers Act) n'avaient pas conféré à la SEC le pouvoir d'établir des règles sur les conseillers en fonds privés et leurs investisseurs, comme elle l'avait affirmé.

"Nous demandons respectueusement à la Commission de retirer les règles proposées compte tenu des limites de son autorité", ont déclaré les groupes professionnels dans une lettre qui a été déposée en tant que commentaire formel sur les règles.

La lettre de mardi souligne les implications potentiellement importantes de la décision de la cour d'appel sur l'autorité de la SEC, qui fait l'objet d'un assaut juridique plus large de la part des groupes d'entreprises. Selon les avocats, les pouvoirs de l'agence en matière d'application et de rédaction de règles ont également été affaiblis par deux arrêts récents de la Cour suprême.

Un porte-parole de la SEC a refusé de commenter la lettre, mais a déclaré dans un communiqué que le régulateur "examinera tous les commentaires", ajoutant qu'il "bénéficie d'un engagement solide de la part du public".

La SEC a proposé trois règles relatives à l'utilisation de la technologie par les fonds. La proposition relative à l'analyse prédictive des données vise à résoudre les conflits d'intérêts lorsque les conseillers utilisent l'IA pour prédire ou orienter les comportements ou les résultats liés à l'investissement, tandis que la règle d'externalisation interdirait aux conseillers d'externaliser certains services d'investissement.

La troisième règle exigera des conseillers et des fonds qu'ils adoptent et mettent en œuvre des politiques et des procédures écrites de cybersécurité conçues pour faire face aux risques de cybersécurité. (Reportage de Carolina Mandl à New York ; Rédaction de Michelle Price et Matthew Lewis)