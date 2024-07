Les fonds spéculatifs "quantiques" chinois pilotés par ordinateur ont subi de lourdes pertes au cours du premier semestre de l'année, affichant des performances inférieures à celles des stratégies boursières traditionnelles au niveau national et à celles d'autres stratégies de fonds mondiaux populaires, selon les données disponibles.

Cette piètre performance entraîne un remaniement du secteur, qui pèse 200 milliards de dollars, et incite même certains à se retirer de l'activité, selon les acteurs du marché.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Les fonds quantitatifs, qui connaissent une croissance rapide, sont dans le collimateur des autorités réglementaires, alors que Pékin tente de restaurer la confiance des investisseurs individuels.

Les investisseurs mondiaux observent si ces fonds peuvent récupérer les pertes subies à la suite des turbulences du marché en février, connues sous le nom de "tremblement de terre quantique" en Chine, et d'une surveillance plus stricte des pratiques de négociation, y compris des restrictions sur les ventes à découvert et le trading à haute fréquence.

PAR LES CHIFFRES

Les fonds spéculatifs quantiques qui négocient les actions A onshore de la Chine ont subi une perte de 8,6 % au premier semestre de l'année en moyenne, ce qui contraste avec leur gain de 3,2 % pour l'ensemble de l'année 2023.

Ceux qui suivent l'indice CSI 1000 des petites capitalisations ont été plus durement touchés, avec une chute de 14 %. En revanche, les fonds spéculatifs onshore ont enregistré une perte de 3 %, selon China Securities.

En juin 2024, il y avait 30 hedge funds quantiques en Chine supervisant des actifs de plus de 10 milliards de yuans (1,37 milliard de dollars), contre 32 à la fin de 2023, selon les données de PaiPaiWang Investment and Management.

CONTEXTE

Les fonds quantitatifs, qui utilisent des algorithmes informatiques et un effet de levier, ont dégagé des rendements élevés au cours des dernières années malgré un repli du marché, grâce à des paris sur les actions de petite capitalisation.

Toutefois, ces fonds se sont effondrés en février, les investisseurs soutenus par l'État ayant misé sur les grandes capitalisations.

L'autorité chinoise de surveillance des marchés financiers a également mis en garde contre le trading quantique et ses avantages déloyaux par rapport aux investisseurs particuliers, et a imposé des règles plus strictes en la matière.

CITATIONS CLÉS

"Les mouvements du marché sont allés à l'encontre des quants axés sur la Chine et ont même conduit certains d'entre eux à mettre la clé sous la porte. Aujourd'hui, avec les dernières réformes sur la vente à découvert, il sera plus difficile pour les quants chinois de prospérer", a déclaré Jonathan Caplis, PDG de PivotalPath.

"Bien que les investisseurs ne puissent pas ignorer la Chine en raison de la taille du marché, ils sont certainement très prudents quant à la meilleure façon d'aborder les investissements en Chine", a déclaré Patrick Ghali, associé gérant de Sussex Partners.

"La crise quantique de février a servi de test de résistance dans un environnement extrême. Les fonds qui ont été moins touchés et qui peuvent rebondir rapidement se distingueront", a déclaré Erin Wu, responsable des relations avec les investisseurs chez OP Investment Management. (1 $ = 7,2748 yuans chinois) (Reportage de Summer Zhen Rédaction de Vidya Ranganathan et Sam Holmes)