La semaine dernière, les spéculateurs ont continué à réduire leurs positions courtes sur les céréales et les oléagineux américains, qui avaient récemment atteint des records, alors que des conditions météorologiques défavorables menacent les récoltes dans le monde entier.

Au cours de la semaine qui s'est achevée le 14 mai, les gestionnaires de fonds ont réduit leurs positions courtes nettes sur les contrats à terme et les options sur le maïs du CBOT à 71 171 contrats, contre 102 513 la semaine précédente, établissant ainsi leur position la moins baissière sur le maïs depuis le mois d'août. Le contrat de maïs CBOT le plus actif est resté inchangé au cours de la semaine, mais il a augmenté de 2 %, atteignant ses niveaux les plus élevés depuis la fin décembre.

La semaine dernière a marqué la quatrième semaine consécutive d'achats nets plus importants de maïs, mais les nouvelles positions longues ont légèrement dépassé la couverture des positions courtes au cours de la dernière semaine, alors que la couverture des positions courtes avait dominé au cours des trois semaines précédentes. La dernière période comparable d'achats nets de maïs remonte à juin 2019.

Le 10 mai, le ministère américain de l'agriculture a publié ses premières perspectives officielles pour la prochaine campagne de commercialisation 2024-25. Les disponibilités de maïs aux États-Unis n'ont augmenté que de 4 % sur l'année, contre 17 % prévus en février, et les semis de maïs aux États-Unis ont pris du retard en raison d'un temps humide persistant.

Les stocks de soja américain de l'année prochaine devraient augmenter de plus de 30 %, comme en février, mais la demande d'exportation de soja américain de la nouvelle récolte connaît son plus mauvais départ depuis 23 ans. Les inondations dans le sud du Brésil, qui pourraient avoir réduit jusqu'à 3 millions de tonnes métriques de la production de soja, ont contrecarré le discours baissier des États-Unis.

Les gestionnaires de fonds ont ajouté environ 1 200 contrats à leur position courte nette sur le soja CBOT jusqu'au 14 mai, portant cette position à 42 665 contrats à terme et options. La semaine précédente, ils avaient réduit leur position courte nette d'un nombre record de 108 000 contrats, les prix à terme ayant bondi à la suite des inondations au Brésil.

Le soja, la farine de soja et l'huile de soja du CBOT ont tous baissé d'environ 2,5 % au cours de la semaine qui s'est achevée le 14 mai, mais les gestionnaires de fonds ont acheté plus de 11 000 contrats à terme et options sur la farine de soja, ce qui a porté leur position nette longue à 99 210 contrats.

L'évolution de la semaine dernière a été presque entièrement due à de nouvelles positions longues et a marqué la sixième semaine consécutive d'achats nets significatifs de la part des fonds. La nouvelle position sur le soja est la plus haussière des gestionnaires de fonds depuis décembre.

Les gestionnaires de fonds ont réduit de près de 4 000 contrats leur position courte nette sur les contrats à terme et les options sur l'huile de soja du CBOT jusqu'au 14 mai. Malgré cela, la position courte nette de 61 812 contrats qui en résulte est l'une des plus baissières qu'ils aient jamais eues sur le marché de l'huile.

Les contrats à terme sur l'huile de soja ont bondi de plus de 4 % au cours des trois dernières séances, les opérateurs se défaisant de leurs positions longues sur la farine et courtes sur l'huile. La farine a baissé de 1 %, mais les haricots ont grimpé de 1 % au cours de cette période, avec l'aide de l'huile de soja vendredi.

Le maïs CBOT a chuté de plus de 3 % entre mercredi et vendredi, le marché évaluant les conditions météorologiques des plantations aux États-Unis. Des pluies généralisées pourraient revenir dans la ceinture de maïs en début de semaine, ce qui pourrait prolonger les retards.

LE BLÉ

Le blé CBOT a augmenté de 4,6 % au cours de la semaine qui s'est achevée le 14 mai, et les gestionnaires de fonds ont été acheteurs nets pour la quatrième semaine consécutive, réduisant leur position nette à découvert à 28 251 contrats à terme et options, contre 42 360 une semaine plus tôt. Cette position est la moins baissière depuis octobre 2022.

La semaine dernière, la position courte nette des gestionnaires sur les contrats à terme et les options sur le blé de Kansas City est tombée à son niveau le plus bas depuis septembre, et les gestionnaires ont établi leur première position longue nette sur les contrats à terme et les options de Minneapolis depuis le début du mois d'août. Cela fait suite à une série record de trois semaines de couverture des positions courtes sur le blé de printemps.

Tous les produits dérivés du blé ont baissé au cours des trois dernières séances, le blé CBOT ayant chuté de plus de 3 % après avoir atteint 6,97 dollars le boisseau mercredi, le niveau le plus élevé des contrats les plus actifs depuis le 31 juillet. Malgré la sécheresse persistante, la tournée des cultures de la semaine dernière dans le Kansas, principal État américain producteur de blé, a révélé un potentiel de rendement supérieur à la moyenne.

Cependant, la récolte du principal exportateur de blé russe a connu des difficultés en raison de la sécheresse récente et du gel, qui a entraîné la semaine dernière d'importantes réductions des prévisions de récolte. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes.