La question de savoir si l'intervention présumée du Japon sur le marché des changes pour soutenir le yen a été ou sera couronnée de succès fait l'objet d'un débat, mais si l'objectif était de cibler l'activité spéculative, Tokyo pourrait se sentir justifié.

Du moins pour l'instant.

Les dernières données de la Commodity Futures Trading Commission montrent que les fonds spéculatifs et les spéculateurs ont réduit leurs positions courtes sur le yen de 20 % au cours de la semaine qui s'est achevée le 7 mai, ce qui représente la plus forte hausse hebdomadaire du yen depuis mars 2020.

Les fonds ont probablement reconstitué une partie de cette position courte sur le yen, car le dollar est remonté à 155,00 yens. Avec un coût estimé à 23,6 milliards de dollars, l'intervention de Tokyo au cours de cette semaine a eu un prix.

Mais un certain degré de risque réciproque a été injecté sur le marché et les fonds CFTC pourraient être moins enclins à prendre des paris importants contre le yen à ces niveaux, sachant que le ministère des finances pourrait à tout moment montrer à nouveau la main.

Les derniers chiffres de la CFTC montrent que les fonds ont réduit leur position nette à découvert sur le yen de 33 466 contrats au cours de la semaine qui s'est achevée le 7 mai, pour atteindre 134 922 contrats.

Une position courte est essentiellement un pari sur la baisse de la valeur d'un actif, et une position longue est un pari sur la hausse de son prix.

En dollars, cette position courte sur le yen vaut désormais 10,9 milliards de dollars, contre 13,3 milliards de dollars au cours de la semaine du 30 avril et 14,5 milliards de dollars au cours de la semaine précédente.

À la fin du mois d'avril, la position courte des spéculateurs de la CFTC sur le yen était devenue la plus importante depuis 2007 et la deuxième plus importante de tous les temps, et la devise était tombée à son niveau le plus bas depuis 34 ans, à savoir 160 pour un dollar, ce qui a finalement contraint Tokyo à agir.

Les analystes de Goldman Sachs FX estiment que l'intervention "devrait avoir un impact durable" sur le yen, bien que l'environnement macroéconomique général reste très négatif pour la monnaie.

George Saravelos, de la Deutsche Bank, estime que tant que la Banque du Japon ne se montrera pas pressée de relever ses taux d'intérêt, le contexte fondamentalement négatif pour le yen ne changera pas.

En effet, la recherche de la Deutsche Bank suggère que les fonds spéculatifs discrétionnaires ont été de gros acheteurs de dollar/yen le 29 avril et le 1er mai, les jours où les autorités japonaises sont largement considérées comme ayant été vendeuses.

La BOJ a semblé prendre un virage hawkish lors de sa réunion politique d'avril, comme l'a montré un résumé des opinions exprimées lors de la réunion, plaçant juillet et même juin dans le cadre de la date potentielle d'une deuxième hausse des taux après l'étape historique de mars.

Mais les indicateurs économiques récents ont été mitigés, les dépenses de consommation ont chuté en mars pour un 13e mois consécutif, et certains analystes pensent que le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a adopté un ton moins optimiste lors d'un discours prononcé la semaine dernière.

L'évolution des positions sur le yen au cours de la semaine précédant le 7 mai a entraîné une réduction plus importante des paris haussiers sur le dollar des fonds CFTC. La valeur totale de leurs positions longues en dollars contre les devises du G10 est tombée à 27,7 milliards de dollars, contre 32,7 milliards de dollars la semaine précédente et 36,3 milliards de dollars la semaine d'avant, leur plus haut niveau depuis cinq ans.

