La semaine dernière, les spéculateurs ont établi un nouveau record de position nette courte sur le soja négocié à Chicago, alors que les fortes perspectives de récolte aux États-Unis et la surabondance de l'offre de soja en Chine ont entraîné les prix à terme à des niveaux proches de leurs plus bas niveaux depuis quatre ans.

Au cours de la semaine qui s'est achevée le 16 juillet, les gestionnaires de fonds ont augmenté leur position courte nette sur les contrats à terme et les options sur le soja du CBOT pour atteindre un nouveau record de 185 750 contrats, contre 172 605 une semaine plus tôt, ce qui est principalement le résultat de nouvelles positions courtes brutes.

Depuis la fin du mois de mai, les fonds ont vendu plus de 170 000 contrats à terme et options sur le soja, ce qui équivaut à plus de 850 millions de boisseaux. Une telle série de ventes n'a été observée qu'une poignée de fois, notamment à la mi-2018, lorsque la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine s'intensifiait.

Le soja CBOT le plus actif a chuté de plus de 3 % au cours de la semaine qui s'est achevée le 16 juillet, s'établissant à environ 25 % de moins qu'à la même date l'année dernière. Les contrats à terme de novembre ont baissé de 14 % depuis la fin du mois de mai, ce qui est comparable à des années comme 2014, 2018 et 2022, bien que les prix aient été nettement plus élevés en 2022.

La baisse de la demande d'aliments pour animaux en Chine a également pesé lourdement sur le tourteau de soja, et les contrats à terme sur le tourteau de soja chinois et américain ont baissé de 8 % au cours des trois dernières semaines.

Au cours de la semaine qui s'est achevée le 16 juillet, le prix du tourteau de soja au CBOT a baissé de près de 3 % et les gestionnaires de fonds ont réduit leur position longue nette à 26 926 contrats à terme et options, contre 60 693 une semaine plus tôt, ce qui constitue la plus importante vente hebdomadaire de tourteau au CBOT jamais enregistrée.

Début juillet, les gestionnaires de fonds se sont lancés dans une série record d'achats nets d'huile de soja sur le CBOT, mais cette tendance s'est interrompue la semaine dernière lorsqu'ils ont réduit leur position courte nette de 380 à 16 638 contrats à terme et contrats d'option, malgré la chute de 3 % des prix à terme.

Le soja et la farine de soja les plus actifs ont légèrement baissé la semaine dernière et se sont établis vendredi à 10,36 dollars le boisseau et 307,50 dollars la tonne courte, respectivement, cette dernière représentant un record de clôture pour le contrat de décembre.

Les haricots de novembre restent à distance de frappe de leurs bas de contrat, et l'énorme vente quotidienne de jeudi de 510 000 tonnes métriques de soja américain vers des destinations inconnues n'a pas réussi à stopper la dynamique baissière.

Le maïs de décembre du CBOT est également à quelques cents de son niveau le plus bas, mais les contrats à terme sont restés pratiquement inchangés au cours de la semaine qui s'est achevée le 16 juillet. Les gestionnaires de fonds ont réduit leur position courte nette à 343 396 contrats à terme et options sur le maïs, par rapport au sommet historique de 353 983 atteint la semaine précédente, et la couverture des positions courtes a été le thème principal.

Le blé CBOT de septembre a plongé de plus de 7 % au cours de la semaine qui s'est achevée le 16 juillet, établissant un nouveau plancher de contrat à 5,25-1/4 dollars le boisseau le 16 juillet. Les gestionnaires de fonds ont étendu leur position courte nette sur les contrats à terme et les options sur le blé du CBOT à un niveau record de 75 886 contrats en 12 semaines, contre 69 137 contrats la semaine précédente.

Les estimations de récolte pour le principal exportateur de blé, la Russie, ont rebondi par rapport à leurs récents niveaux les plus bas, mais restent inférieures d'environ 10 millions de tonnes (11 %) aux estimations du début de l'année, et les expéditions devraient donc diminuer au cours de l'année prochaine.

Les conditions du blé tendre en France, le plus grand producteur de blé de l'Union européenne, sont tombées à leur plus bas niveau depuis huit ans en raison d'un temps excessivement humide, et le rythme de la récolte est bien en deçà de la normale. Cela a contribué à la vigueur en fin de semaine des contrats à terme sur le blé du CBOT, qui ont augmenté de 2,3 % au cours des trois dernières séances.

Cependant, le maïs de décembre a glissé de 1 % au cours de cette période, alors que les prévisions météorologiques non menaçantes renforcent l'idée d'un rendement élevé des cultures aux États-Unis. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes.