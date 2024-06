Les fonds spéculatifs et les spéculateurs continuent de tempérer leur optimisme à l'égard du dollar américain et détiennent désormais la plus petite position longue nette sur la devise depuis le mois de mars.

La question est maintenant de savoir si les conditions sont suffisamment réunies pour commencer à reconstruire ces paris haussiers, ou si les perspectives économiques américaines et la politique monétaire à l'étranger encourageront les fonds à les réduire encore davantage.

Le rapport sur l'emploi américain de vendredi, la flambée des rendements obligataires qui s'en est suivie et la réduction des prévisions de baisse des taux de la Fed semblent indiquer que la chute du dollar s'essouffle. Les signaux optimistes des projections économiques révisées de la Fed et de Jerome Powell mercredi devraient confirmer ce point de vue.

"La puissance des données sur l'emploi américain ... renforce le risque que la Fed reste sur la touche plus longtemps", ont écrit les analystes de MUFG vendredi.

Toutefois, les inquiétudes concernant la croissance ne se dissipent pas et, avant le rebond de vendredi, les rendements des bons du Trésor et le dollar étaient à leur plus bas niveau depuis deux mois.

En outre, la Banque du Japon resserre sa politique et la Banque centrale européenne ne semble pas vouloir s'engager dans un cycle d'assouplissement à grande échelle. L'attrait relatif du dollar pourrait ne pas s'améliorer de beaucoup

Les dernières données de la Commodity Futures Trading Commission montrent que les spéculateurs ont réduit leur position nette longue en dollar par rapport à un panier de devises du G10 et des marchés émergents à un peu moins de 11 milliards de dollars au cours de la semaine qui s'est achevée le 4 juin, contre 15,3 milliards de dollars la semaine précédente.

Cela représente environ un tiers des 32,6 milliards de dollars pariés sur un dollar plus fort il y a seulement six semaines. Il s'agit également d'un record depuis cinq ans.

La valeur des positions longues des fonds sur le dollar par rapport aux devises du G10 est tombée à 14 milliards de dollars, contre 18,2 milliards de dollars la semaine précédente. Ce chiffre est également en net recul par rapport au sommet de 36,3 milliards de dollars atteint à la fin du mois d'avril.

Une position longue est essentiellement un pari sur l'augmentation de la valeur d'un actif, et une position courte est un pari sur la baisse de son prix.

Les ventes récentes de dollars ont été particulièrement soutenues par rapport aux deux principales monnaies européennes. Les dernières données de la CFTC montrent que les fonds détiennent désormais leur plus importante position nette longue en euro depuis trois mois et leur plus importante position nette longue en livre sterling depuis deux mois.

Le yen japonais et le dollar canadien sont les deux monnaies contre lesquelles les fonds détiennent des positions longues en dollars américains d'une ampleur historique. Ils ont évolué dans des directions opposées la semaine dernière.

Les fonds ont réduit leur position nette courte sur le yen de 15 %, passant de 12,4 milliards de dollars la semaine précédente à 10,66 milliards de dollars. Deux vagues d'achats directs de yens par Tokyo et la "normalisation" de la politique de la BOJ ont incité les fonds à réduire leur position nette courte en yens de plus d'un quart par rapport au plus haut niveau atteint en avril en 17 ans.

Il en va différemment pour le "huard". Les fonds ont augmenté leur position courte nette au cours de la semaine du 4 juin pour atteindre 91 639 contrats, une position qui vaut désormais 6,7 milliards de dollars. Selon les deux mesures, il s'agit du pari le plus important contre la monnaie depuis sept ans.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)