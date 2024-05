La semaine dernière, les spéculateurs se sont débarrassés de leurs positions à découvert sur le maïs et le soja à Chicago, juste après une forte réduction des positions à découvert sur le blé, alors que les ravageurs s'attaquent aux cultures de maïs en Argentine et que les pluies dévastent les cultures de soja dans le sud du Brésil.

Le temps humide a également ralenti le rythme des semis aux États-Unis pendant ce qui est normalement la période la plus active pour les travaux des champs, mais la principale région productrice de blé de la Russie reste sèche, ce qui est inquiétant.

Au cours de la semaine qui s'est achevée le 7 mai, les gestionnaires de fonds ont réduit leur position courte nette sur les contrats à terme et les options sur le maïs du CBOT à 102 513 contrats, contre 218 040 la semaine précédente, établissant ainsi leur position la moins baissière sur le maïs depuis le mois d'octobre.

Il s'agit du plus important cycle hebdomadaire d'achats nets de maïs depuis mai 2019, et d'un volume nettement supérieur à tous les achats hebdomadaires observés au cours de la crise de la sécheresse de l'été dernier aux États-Unis.

La couverture à découvert de la semaine a été la plus importante depuis juin 2019, mais les gestionnaires de fonds ont ajouté plus de 26 000 positions longues brutes sur le maïs, soit le plus grand nombre depuis juin 2023 et leur quatrième semaine consécutive d'ajout de positions longues.

Les contrats à terme sur le maïs CBOT les plus actifs ont augmenté de 4,5 % au cours de la semaine terminée le 7 mai, mais le soja le plus actif a bondi de plus de 7 % et le tourteau de soja CBOT a bondi de près de 9 %.

Les achats nets de fonds et la couverture des positions courtes sur le soja ont tous deux atteint des chiffres records au cours de la semaine, dépassant les anciens records de juillet 2017.

Les achats nets de soja par des fonds gérés ont chuté à 41 453 contrats à terme et options, contre 149 236 une semaine plus tôt, marquant la position la moins baissière sur le soja depuis janvier.

Près de 28 000 positions longues brutes ont également été ajoutées, soit le plus grand nombre de semaines depuis avril 2023.

Jusqu'au 7 mai, les gestionnaires de fonds ont procédé à leurs plus importantes séries d'achats nets et de couvertures de positions courtes sur les contrats à terme et les options sur le tourteau de soja du CBOT depuis mars 2020, augmentant leur position longue nette à 87 991 contrats, contre 43 596 la semaine précédente.

La nouvelle position sur le tourteau est la plus haussière depuis décembre, et elle marque la cinquième semaine consécutive d'achats nets importants. Cette situation contraste fortement avec la tendance observée entre la fin novembre et la mi-mars, lorsque les fonds ont été vendeurs nets pendant 15 des 16 semaines.

Les contrats à terme sur l'huile de soja du CBOT ont augmenté de 3,5 % jusqu'au 7 mai, après avoir atteint les plus bas de la semaine précédente, bien que les gestionnaires de fonds aient été de modestes acheteurs nets, réduisant leur position nette à découvert à 65 706 contrats à terme et options, contre 66 882 une semaine plus tôt.

Les mouvements de fonds sur les contrats à terme et les options sur le blé CBOT ont également été relativement limités par rapport aux importantes couvertures de positions courtes des deux semaines précédentes.

Le blé a bondi de 6,5 % au cours de la semaine qui s'est terminée le 7 mai, bien que les gestionnaires de fonds aient réduit d'environ 5 500 contrats leur position courte nette, qui est tombée à son plus bas niveau en 41 semaines, soit 42 360 contrats.

NOUVELLE DIRECTION

Le ministère américain de l'agriculture a publié vendredi ses premiers bilans mondiaux pour 2024-25, qui prévoient pour l'année prochaine des approvisionnements en soja bien supérieurs aux attentes, mais des approvisionnements en maïs et en blé nettement inférieurs.

Les stocks de maïs américains en 2024-25 devraient augmenter de 4 % par rapport à l'année précédente, ce qui est moins choquant que le bond de 17 % que l'on craignait il y a quelques mois à peine. Le rapport stocks/utilisation des principaux exportateurs mondiaux de blé devrait atteindre son niveau le plus bas depuis 17 ans en 2024-25, mais le géant du soja qu'est le Brésil devrait augmenter sa production de 10 % sur l'année pour atteindre un nouveau record.

Le prix du blé CBOT a augmenté de 4 % vendredi pour s'établir à 6,63-1/2 dollars le boisseau, soit le prix le plus élevé des contrats les plus actifs depuis le 31 juillet et bien loin du prix le plus bas de 5,23-1/2 dollars enregistré le 11 mars. Le maïs le plus actif a atteint son plus haut niveau en 2024 vendredi, à 4,69-3/4 dollars le boisseau, en hausse de près de 3 % sur la journée.

Mardi dernier, la farine de soja CBOT a atteint son prix le plus élevé de 2024 à 390 dollars la tonne courte, mais les contrats à terme ont chuté de près de 3 % entre mercredi et vendredi. Le soja a chuté de plus de 2 % au cours de ces trois séances, malgré la hausse du maïs et du blé vendredi.

Collectivement, l'huile de soja du CBOT est restée inchangée au cours des trois dernières séances, mais a bénéficié d'une hausse de 4,2 % vendredi, potentiellement liée aux rumeurs selon lesquelles Washington pourrait imposer des droits de douane élevés sur les importations d'huile de cuisson usagée chinoise, qui ont déplacé la demande d'huile de soja aux États-Unis. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes.