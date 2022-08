Les fonds spéculatifs Bridgewater et Citadel Securities étendent leur présence en Asie

Bridgewater a déclaré dans un communiqué que son nouveau bureau de Singapour marque sa première expansion asiatique au-delà de la Chine, afin de servir les clients régionaux.

Citadel ouvre un bureau à Tokyo et prévoit de commercialiser des produits à revenu fixe américains au Japon, a-t-elle déclaré séparément.

Les mesures prises par les entreprises américaines sont un autre signe de la façon dont la tension croissante entre la Chine et les États-Unis encourage les entreprises occidentales à rechercher la croissance en Asie en dehors de la Chine, les investisseurs faisant de même.

Fondé par Ray Dalio, investisseur milliardaire et taureau de la Chine de longue date, le site de Bridgwater à Singapour s'ajoute aux bureaux de Pékin et de Shanghai dans la région et s'ouvre alors que le plus grand fonds spéculatif du monde par ses actifs réduit son exposition aux actions chinoises.

La société basée dans le Connecticut a vendu la totalité de ses participations dans Alibaba et JD.com au deuxième trimestre 2022, selon son dernier dépôt 13F.

Chip Packard, responsable de l'Eurasie, a déclaré dans le communiqué de Bridgewater que la nouvelle présence permanente renforcerait les relations avec les clients et ouvrirait l'accès à de nouvelles opportunités.

Citadel, qui a fait l'objet d'un examen minutieux aux États-Unis en raison de sa pratique consistant à payer les courtiers de détail pour le droit d'exécuter leurs transactions, a déclaré que ses projets au Japon faisaient partie d'une expansion mondiale.

Elle a l'intention de fournir des liquidités en Treasuries et en swaps de taux d'intérêt en dollars une fois qu'elle aura obtenu l'adhésion à la Japan Securities Dealers Association.

"Les investisseurs institutionnels japonais jouent depuis longtemps un rôle essentiel sur les marchés mondiaux des titres à revenu fixe", a déclaré Paul Hamill, responsable mondial de la distribution des titres à revenu fixe chez Citadel, dans le communiqué.