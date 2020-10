Les fonds spéculatifs Crypto enregistrent des gains importants

Un indice de crypto hedge fund lancé en septembre 2018 par le crypto fund of funds Vision Hill Group a montré un rendement de 126% en 2020.

Le secteur des fonds spéculatifs hors cryptomonnaies, suivi par un autre groupe d'études de données, BarclayHedge, était également en territoire positif, mais en hausse modeste de 1,70 % jusqu'en septembre.

L'émergence de la finance décentralisée, ou DeFi, qui sont des plates-formes de cryptage facilitant les prêts en dehors des institutions bancaires traditionnelles, a été au coeur de la solide performance des fonds crypto cette année, a déclaré Scott Army, fondateur et directeur général de Vision Hill, qui est également exposé aux DeFi.

Le nombre total de prêts sur les plates-formes DeFi s'élevait à 11,1 milliards de dollars jeudi, selon les données du site industriel DeFi Pulse, en hausse de 180% par rapport aux quelque 4 milliards de dollars du mois d'août. Les sites DeFi fonctionnent sur une infrastructure ouverte, avec des algorithmes qui fixent les taux en temps réel en fonction de l'offre et de la demande.

Framework Ventures, un fonds de capital-risque de 100 millions de dollars et le plus gros investisseur dans le domaine des DeFi, pense que les DeFi auront bientôt leur moment de gloire.

En même temps, l'augmentation de plus de 80% des bitcoins cette année a également contribué à propulser les fonds spéculatifs.

Off the Chain Capital a enregistré des rendements de 94% jusqu'à présent en 2020 et des rendements annuels moyens de 112% depuis sa création en 2016, en achetant au rabais les demandes de bitcoin de ceux qui ont été touchés par le piratage du Mt Gox en 2014, a déclaré Brian Estes, directeur des investissements et associé gérant de l'entreprise.

Ce piratage a fait perdre à 24 000 clients l'accès à des centaines de millions de dollars de bitcoin.

Terry Culver, directeur général de Digital Finance Group USA, a déclaré que la sphère des cryptomonnaies a mûri, avec beaucoup plus d'innovation dans l'industrie. "Ce n'est plus aussi spéculatif qu'il y a trois ou quatre ans."