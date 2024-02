Les fonds spéculatifs mondiaux ont acheté plus d'actions qu'ils n'en ont vendu pour la deuxième semaine consécutive, principalement dans les secteurs dits cycliques, tels que l'énergie, l'industrie et les matériaux, dans un marché "presque sans panique", selon un rapport de Goldman Sachs.

La banque, qui utilise les données de ses clients de courtage pour fournir un aperçu du marché, a déclaré que les fonds spéculatifs étaient des acheteurs nets dans 10 des 11 secteurs américains, pariant principalement sur la hausse des actions des secteurs cycliques, dans le cadre d'un rallye boursier.

La semaine dernière, les secteurs cycliques ont attiré le plus grand nombre d'achats nets, mesurés en volume financier, depuis septembre 2021, a ajouté Goldman Sachs.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont tous deux progressé la semaine dernière, de 1,37 % et 2,31 % respectivement. Un rallye des méga-capitalisations a poussé le S&P 500 au-dessus de 5 000 pour la première fois.

Dans certaines parties du marché, Goldman Sachs fait preuve d'un grand optimisme, notamment en ce qui concerne les options haussières sur les grands noms de la technologie. "Le marché des options sur actions ne prévoit pratiquement pas de panique, et comme la croissance reste plus résistante que prévu, le risque d'une ré-accélération et d'un ralentissement de l'élan s'accroît", peut-on lire dans le rapport.