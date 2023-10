Les tensions géopolitiques et l'affaiblissement de l'économie incitent les fonds spéculatifs à envisager des alternatives à l'investissement en Chine.

Les turbulences dans le secteur immobilier chinois ont ébranlé les marchés mondiaux et nui aux perspectives de la deuxième économie mondiale. Selon Goldman Sachs, de nombreux investisseurs de fonds spéculatifs basés aux États-Unis ont réduit leur exposition aux entreprises chinoises.

Quatre fonds spéculatifs ont partagé quatre idées d'alternatives à l'investissement dans les actifs chinois. Il ne s'agit pas de recommandations ou de positions commerciales, qui ne peuvent être révélées pour des raisons réglementaires.

1/ DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT

* Fonds spéculatif discrétionnaire basé aux États-Unis et axé sur la macroéconomie mondiale

* Taille : 1,5 milliard de dollars

* Fondé en 1999

* Principales opérations : long Amérique latine, sous-pondéré, court Chine et Taïwan

Robert Citrone, fondateur de Discovery et investisseur de longue date dans les marchés émergents, voit des opportunités en Amérique latine, en particulier en Argentine et en Équateur, où les résultats des élections présidentielles pourraient faire grimper les prix des actifs. Il s'intéresse également au Mexique.

"D'autres pays émergents (dans le monde) n'ont pas de catalyseurs à court terme comme l'Argentine, l'Équateur et le Mexique peuvent en avoir", a-t-il déclaré.

Il suggère les sociétés de télécommunications et de ciment au Mexique, en plus de sa monnaie et de ses taux. En Argentine, il privilégie les entreprises du secteur de l'énergie, tandis qu'en Équateur, il aime la dette souveraine en dollars.

M. Citrone a également suggéré des positions courtes sur le yuan chinois, les promoteurs immobiliers et les banques, et a déclaré que la politique monétaire et fiscale devrait être assouplie "de manière spectaculaire" pour éviter une grande crise immobilière, similaire à la crise financière de 2008.

Bien que les données récentes montrent que les mesures politiques ont été utiles, les perspectives économiques de la Chine sont assombries par l'effondrement de l'immobilier, la chute des exportations et le taux élevé de chômage des jeunes.

"Le gouvernement chinois essaie de mettre un pansement là où il a besoin d'un garrot", a déclaré M. Citrone.

2/ GRAMERCY FUNDS MANAGEMENT

* Gestionnaire d'investissement EM

* Taille : 6 milliards de dollars

* Fondé en 1998

* Principale activité : investir dans des entreprises mexicaines de taille moyenne par le biais de crédits privés.

Gustavo Ferraro, associé et responsable des solutions de capital chez Gramercy Funds Management, privilégie les prêts aux entreprises mexicaines de taille moyenne, telles que celles impliquées dans la production d'énergie, l'immobilier et la logistique.

En effet, les tensions entre la Chine et l'Occident et le choc du COVID-19 ont perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Washington a lancé l'idée du "friendshoring", qui consiste à remplacer le rôle de la Chine dans les chaînes d'approvisionnement par des pays amis, le Mexique étant considéré par les économistes comme l'un des principaux bénéficiaires.

"Nous nous impliquons beaucoup dans ces entreprises et nous influençons leurs choix, notamment en ce qui concerne l'ESG (environnement, social, gouvernance)", a déclaré M. Ferraro.

"Dans les domaines de la production d'énergie, de la logistique, de l'immobilier et dans de nombreux autres secteurs, ces entreprises n'ont jamais été bien servies par les marchés publics et le sont encore aujourd'hui", a-t-il ajouté.

3/ OPPORTUNITÉ

* Gestionnaire d'actifs brésilien avec un fonds spéculatif macro mondial

* Taille : 9,89 milliards de dollars

* Fondé en 1994

* Principales opérations : court-circuit du yuan, long-circuit du dollar américain

Marcos Mollica, gestionnaire de portefeuille du fonds Opportunity Total, suggère d'adopter une position courte sur le yuan chinois et une position longue sur le dollar américain, compte tenu des trajectoires économiques divergentes.

"Alors que l'économie américaine s'est montrée résistante, la Chine est confrontée à des problèmes de croissance", a-t-il déclaré.

Des taux d'intérêt américains plus élevés et plus longs sont susceptibles de maintenir la vigueur du dollar. L'atonie de l'économie chinoise a quant à elle pénalisé le yuan, qui a perdu près de 6 % par rapport au dollar depuis le début de l'année.

"La Chine est confrontée à un changement structurel. Les infrastructures et le logement ne peuvent plus être utilisés comme levier de croissance, car cela a entraîné un effet de levier excessif", a-t-il déclaré.

4/ GREYLOCK CAPITAL

* Gestionnaire d'investissements en dette souveraine et en dette d'entreprise en difficulté

* Taille : 950 millions de dollars

* Fondé en 1997

* Principale activité : investir dans des pays actuellement en défaut de paiement.

Hans Humes, associé fondateur et PDG de Greylock, estime que si les inquiétudes liées à l'aggravation des tensions géopolitiques ont un impact sur la dette chinoise, Pékin pourrait contribuer à restaurer le sentiment à l'égard d'un certain nombre de pays en situation de défaut de paiement.

Il s'agit notamment de pays comme la Zambie, le Ghana et le Sri Lanka, qui sont sur le point de conclure des accords de restructuration avec leurs créanciers mondiaux.

Les restructurations permettront aux sociétés d'investissement comme Humes' de conclure un accord sur l'argent qu'elles ont également prêté à ces pays, ce qui devrait ouvrir la voie à de nouveaux programmes du Fonds monétaire international.

M. Humes s'attend à ce qu'un nouvel ingrédient donne un coup de fouet à ces accords : les "instruments de récupération de la valeur", ou VRI en abrégé.

Le Suriname, la plus petite nation d'Amérique du Sud, vient de donner l'exemple avec un VRI qui sera effectivement versé si les récentes découvertes de pétrole au large des côtes du pays viennent gonfler les caisses de l'État.

S'apparentant à un échange de créances contre des actions, certains traditionalistes des titres à revenu fixe pourraient ne pas vouloir s'aventurer dans l'inconnu, mais M. Humes pense que les VRI pourraient donner un sérieux coup de pouce aux rendements, ce qui signifie que les investisseurs devraient essayer de les comprendre.

"Il s'agit d'une option, ce n'est pas comme si nous construisions une fusée pour Mars", a-t-il déclaré.