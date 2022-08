Les fonds spéculatifs de sélection d'actions s'apprêtent à connaître leur pire performance en 10 ans

À l'échelle mondiale, les fonds qui achètent et vendent des actions ont vu leurs rendements cumulés chuter de 12,24 % au cours des 12 mois se terminant le 31 juillet, selon le fournisseur de données d'investissement Preqin. Les rendements cumulatifs depuis le début de l'année 2022 ont baissé de 11,42 %.

Les sélectionneurs d'actions s'apprêtent à réaliser leur pire performance en 10 ansLes

risques croissants de récession mondiale, la hausse des taux d'intérêt et une poussée d'inflation jamais vue depuis des décennies menacent d'inverser une hausse de 10 ans de l'indice américain S&P 500.

L'indice boursier S&P 500 a perdu 16 % depuis le début de l'année et devrait connaître sa pire année depuis 2008.

Le stock picking, où un gestionnaire de portefeuille décide activement du moment d'acheter et de vendre une action, est traditionnellement l'un des métiers les plus utilisés par les hedge funds.

Mais cette approche est confrontée à un contexte de marché de plus en plus incertain. Les fonds spéculatifs d'actions en général sont en baisse de 10% pour l'année, tandis que les fonds de crédit qui négocient des obligations s'en sortent mieux et sont en baisse d'environ 2%, selon Preqin.

"La sélection des actions est devenue difficile dans un monde où l'inflation est élevée et les taux d'intérêt en hausse", a déclaré Crispin Odey, gestionnaire de fonds spéculatifs basé à Londres.

Odey, dont le fonds gère 4,7 milliards de dollars d'actifs, a déclaré qu'il était difficile de trouver des opportunités pour vendre à découvert ou parier contre une action, alors que l'inflation a érodé la valeur de l'argent mais pas la valeur nominale des entreprises. M. Odey a déclaré que son fonds spéculatif est en hausse de 130 % depuis le début de l'année et de 15 % en août.

Les marchés agités ont affecté les bénéfices d'autres stratégies de négociation des fonds spéculatifs.

Les fonds d'actions systématiques qui codent leurs idées de trading dans des programmes informatiques ont enregistré un rendement cumulé négatif de 3,68 % au cours des 12 mois se terminant en juillet, selon les données de Preqin.

Les fonds obligataires gérés activement et par des ordinateurs ont eu des rendements cumulatifs négatifs de 1,06% et 1% respectivement pour la même période, a indiqué Preqin.

"Cette année, la marée est descendue et nous pouvons voir qui nage sans short", a déclaré Mark Dowding, le directeur des investissements de BlueBay Asset Management, en référence aux commentaires de l'investisseur milliardaire Warren Buffett.

Les fonds spéculatifs de BlueBay, qui négocient des obligations, sont en hausse de 5 à 17 % en 2022, selon M. Dowding.

En revanche, les hedge funds de macro trading, qui achètent et vendent des instruments financiers en fonction des perspectives économiques, connaissent l'année la plus forte jusqu'à présent, selon les données de Preqin.

Les fonds spéculatifs macro gérés activement ont progressé de 6,39 %, un peu plus que ceux gérés systématiquement, qui ont rapporté des rendements cumulés d'environ 3,08 %.

Rendements cumulés des hedge funds par stratégie de trading