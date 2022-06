Les fonds spéculatifs en difficulté en mai dans un contexte de craintes de récession

L'indice composite pondéré des fonds a baissé de 0,58% en mai, dans un contexte de volatilité des actions, des obligations et des matières premières, selon HFR, toutes les catégories de fonds étant en territoire négatif. Néanmoins, 40 % des hedge funds compilés ont affiché des gains.

Les fonds alternatifs d'actions ont affiché une perte de 8 % au cours des cinq premiers mois de l'année, la pire performance parmi les catégories de fonds alternatifs suivies par le HFR. Néanmoins, ils ont surperformé le S&P 500, qui a baissé de 12,76 %.

Les hedge funds qui investissent dans des secteurs orientés vers la croissance, tels que la technologie et les soins de santé, ont eu du mal cette année. Tiger Global, l'une des plus grandes sociétés du secteur, a perdu 14 % en mai, ce qui lui a fait perdre 52 % sur l'année, par exemple.

"La surperformance des hedge funds par rapport aux actions américaines s'est poursuivie dans et à travers l'extrême volatilité des marchés financiers en mai, les gestionnaires naviguant non seulement dans la poursuite de la guerre Russie/Ukraine, les hausses record des prix de l'énergie, l'inflation générationnelle et l'augmentation des taux d'intérêt, mais avec le facteur supplémentaire de la probabilité accrue d'une récession économique américaine menée par les consommateurs", a déclaré Kenneth Heinz, président de HFR.

Les hedge funds macro, qui parient sur les tendances macroéconomiques, ont gagné 9,32 % au cours de la même période, malgré une perte de 0,31 % en mai.

Les performances des hedge funds ont été assez divergentes cette année. Alors que le décile supérieur des hedge funds a affiché une performance positive moyenne de 33,9 % au cours des cinq premiers mois de l'année, le décile inférieur a perdu 25,7 %.