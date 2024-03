La Banque du Japon, qui a longtemps fait figure d'exception alors que les autres grandes économies augmentaient leurs taux d'intérêt pour juguler l'inflation, devrait bientôt mettre un terme à sa politique de taux d'intérêt négatifs.

L'inflation dépasse les 2 % depuis plus d'un an et les marchés anticipent un changement de cap de la BOJ d'ici avril. Mais l'incertitude est grande et le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré la semaine dernière qu'il était trop tôt pour conclure que l'inflation était proche d'atteindre durablement son objectif.

Alors que les actions japonaises ont atteint des sommets inégalés, dépassant un niveau inégalé depuis 1989, le yen reste faible et l'économie est entrée en récession l'année dernière.

Quatre fonds spéculatifs ont partagé quatre idées sur la manière de négocier le Japon. Leurs points de vue ne représentent pas des recommandations ou des positions commerciales, qu'ils ne peuvent pas révéler pour des raisons réglementaires.

1/ GRAHAM CAPITAL MANAGEMENT

* Fonds macroéconomiques systématiques et gérés activement

* Taille : 18 milliards de dollars

* Fondée en 1994

* Principale activité : Achat d'actions japonaises, en particulier de banques

Pablo Calderini, CIO de Graham, privilégie principalement les actions des banques japonaises, la BOJ étant susceptible de normaliser sa politique.

Les banques sont particulièrement susceptibles de bénéficier d'une courbe de rendement plus pentue, où les obligations à long terme rapportent beaucoup plus que les obligations à court terme, a déclaré Calderini.

Les banques empruntent à court terme et prêtent à long terme, à des taux plus élevés. "La politique monétaire du Japon a été un vent contraire pour les banques et elle va devenir un vent contraire", a-t-il ajouté.

L'indice des valeurs bancaires japonaises a augmenté de 22 % depuis le début de l'année, ce qui correspond à peu près à l'indice Nikkei.

2/ BLUEBAY ASSET MANAGEMENT

* Fonds macro-économique

* Taille : fait partie du groupe RBC Global Asset Management (432 milliards de dollars)

* Fondée en 2001

* Principale opération : vente à découvert d'obligations japonaises

Mark Dowding, CIO de BlueBay fixed income, privilégie la vente à découvert d'obligations d'État japonaises (JGB), anticipant une hausse des rendements des JGB.

"L'inflation des salaires continuant à s'accélérer, aidée par les entreprises qui réalisent des bénéfices importants, nous pensons que la Banque du Japon augmentera ses taux dans les mois à venir, puis à nouveau jusqu'en 2024, les taux d'intérêt augmentant à 0,50 % d'ici la fin de l'année", a-t-il déclaré.

La BOJ guide actuellement les taux à court terme à moins 0,1 %.

Elle s'est abstenue de prendre des mesures, attendant que les salaires augmentent, a déclaré M. Dowding. Il s'attend à ce que les salaires augmentent d'environ 1 % après le "Shunto wage round" de mars prochain, lorsque les plus grands employeurs du Japon annoncent les accords salariaux annuels.

Ueda a souligné la nécessité d'examiner plus attentivement les données relatives aux perspectives salariales.

Le rendement des obligations japonaises à deux ans a atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis près de 13 ans. Cependant, à seulement 0,18 %, les rendements à deux ans sont bien inférieurs à ceux des États-Unis.

3/ DES FONDS ILLIMITÉS

* Société d'investissement qui reproduit les stratégies des fonds spéculatifs par le biais d'ETF.

* Taille : 68 millions de dollars

* Fondée en 2022

* Principales opérations : short yen/long dollar américain et long actions japonaises

Bob Elliott, CIO d'Unlimited, estime que les taux japonais resteront proches de zéro, étant donné que la croissance économique peine à prendre de l'ampleur.

"Le Japon devra mener une politique monétaire très souple pendant plus longtemps que la plupart des gens ne le pensent", a déclaré M. Elliott.

Cela signifie que le yen pourrait se déprécier davantage par rapport au dollar, a-t-il ajouté.

À l'inverse, ce contexte pourrait être favorable aux entreprises japonaises d'envergure mondiale dont les revenus sont libellés dans des monnaies fortes à l'extérieur du pays, car il pourrait stimuler les bénéfices, a-t-il ajouté.

Le yen est la monnaie la moins performante par rapport au dollar depuis le début de l'année, avec une baisse de 6 % à environ 150 yens pour un dollar.

4/ Union Bancaire Privée - U Access Long/Short Japan Corporate Governance Fund

* Stratégie de hedge fund long/short sur les actions japonaises, neutre par rapport au marché et axée sur la gouvernance.

* Taille : Environ 100 millions de dollars, faisant partie des 160 milliards de dollars de l'UBP

* Fondée en 2020

* Principales opérations : Position longue sur les sociétés japonaises de premier ordre, position courte sur les sociétés japonaises fortement exposées à la Chine

Zuhair Khan, gestionnaire de portefeuille senior chez UBP Investments, pense que les plus grandes sociétés du Nikkei 225 et du TOPIX 100 continueront à dominer le marché.

Même après les gains récents, les investisseurs étrangers restent sous-pondérés par rapport au Japon, note M. Khan.

"Beaucoup d'entre eux ne connaissent pas le marché japonais et se concentrent donc sur les grandes capitalisations, les titres liquides et les valeurs sûres", a-t-il ajouté.

L'année dernière, les avoirs étrangers en actions japonaises ont atteint leur plus haut niveau en neuf ans, après trois années de sorties nettes, selon les données de la bourse.

Les entreprises riches en liquidités ciblées par les activistes pourraient également s'avérer attrayantes, selon M. Khan, surtout si elles procèdent à des rachats d'entreprises par leurs cadres avec ces liquidités excédentaires.

Les entreprises qui dépendent de la demande chinoise seraient de bons candidats pour des positions courtes étant donné la faiblesse économique de la Chine, a-t-il ajouté.