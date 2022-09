Les fonds spéculatifs misent sur le Vietnam, la Chine et la R&D parmi les choix asiatiques de la conférence Sohn

Lors de la conférence annuelle d'investissement Sohn qui s'est tenue à Hong Kong cette semaine, les gestionnaires de fonds spéculatifs ont parlé de la manière de profiter de l'économie à croissance rapide du Vietnam et des perspectives de relance de la consommation intérieure dans un contexte de tensions sino-américaines latentes.

Leurs autres meilleurs choix dans la région comprennent un fournisseur d'Apple et une application d'identification de l'appelant.

Seth Fischer, fondateur et directeur des investissements de l'investisseur activiste Oasis Management, a déclaré être long sur Vingroup, le plus grand conglomérat du Vietnam et un proxy pour l'économie.

Les choix de Fischer comprennent les obligations échangeables émises par le groupe et son unité hôtelière Vinpearl ainsi que les actions Vinhomes - une unité de développement immobilier du groupe.

"Le Vietnam a environ 20 ans de retard sur la Chine, la population est vraiment jeune", a déclaré Fischer, qui est un investisseur à long terme en Chine et au Japon.

Il a ajouté que la demande provenait de personnes qui améliorent leur propre propriété plutôt que d'acheter une résidence secondaire.

L'offre de logements au Vietnam ne peut pas rattraper la demande, a ajouté M. Fischer, ce qui est fondamentalement différent de la crise immobilière que connaît la Chine.

Rajesh Sachdeva, PDG et associé fondateur de Flowering Tree Investment Management, basé à Singapour, a présenté la Vietnam Prosperity JSC Bank lors de la conférence, en vantant son écosystème similaire à Alipay.

Sachdeva pense que la banque privée devrait continuer à gagner des parts de marché face à ses concurrents étatiques et a déclaré qu'elle figure désormais parmi les 5 premières positions du gestionnaire, alors qu'elle était dans le top 10 en 2018.

Les gestionnaires de fonds ont également pitché les entreprises des secteurs émergents dotées de fortes capacités de recherche et développement.

Jojo Hu, fondateur de Pacific Crest Partners, basé à Hong Kong, a présenté le "petit géant" chinois, Sunresin New Material, un producteur de résine d'adsorption coté à Shenzhen, en prédisant un rendement de 1,3 fois le titre d'ici 2025.

"Pour les investissements en Chine, nous sommes entrés dans une nouvelle phase. Il y a moins de bonnes idées dans le domaine de l'Internet et de la consommation. Nous devons maintenant rechercher des entreprises présentant des caractéristiques similaires dans les secteurs émergents", a déclaré M. Hu.

Iris Wang, partenaire fondateur et CIO de TruMed Investment Management, est optimiste quant à Joinn Laboratories China, un acteur de premier plan sur le marché chinois de l'évaluation non clinique de la sécurité des médicaments, coté à la fois à Hong Kong et à Shanghai. Wang prévoit que la société connaîtra une hausse de 150 % à 200 % en trois ans.

Les entreprises technologiques sont restées des choix chauds lors de la conférence de Sohn, malgré la liquidation du secteur cette année.

Wei Luo, fondateur d'AIIM Investment, a choisi Unimicron Technology Corp, un important fournisseur de substrat ABF à Taiwan et un fournisseur d'Apple.

Nishchay Goel, fondateur de Duro Capital, une société d'investissement basée à Singapour et axée sur l'Inde, a choisi Truecaller, une application d'identification de l'appelant basée en Suède et axée sur l'Inde, qui s'attaque aux problèmes de spam et génère des revenus importants grâce à la publicité numérique.

Fischer a déclaré à Reuters que son fonds a investi dans certaines sociétés immobilières chinoises ces derniers mois, à la fois en actions et en dettes. Il reste optimiste pour le Japon, car c'est l'un des seuls endroits où l'inflation "pourrait même être un vent contraire".