Les fonds spéculatifs mondiaux progressent en octobre dans un contexte de reprise des actions

Les indices des hedge funds actions, event-driven et macro ont augmenté le mois dernier, selon le HFR, ajoutant que deux tiers de tous les hedge funds ont affiché des gains.

Toutefois, seuls les hedge funds macro ont offert des rendements positifs aux investisseurs au cours des 10 premiers mois de 2022.

"Les stratégies macro ont prolongé leur forte performance depuis le début de l'année alors que les actions ont inversé les baisses intra-mensuelles, tandis que la Réserve fédérale américaine se préparait à augmenter les taux d'intérêt pour ralentir l'inflation générationnelle, avec une performance menée par des expositions multi-stratégies et axées sur les matières premières", a déclaré HFR.

En octobre, les fonds macro ont augmenté de 0,95 %, portant leurs gains sur l'année à 11,51 %.

Les fonds alternatifs événementiels ont grimpé de 3,7 % en octobre, le rendement le plus élevé de toutes les catégories. Selon le HFR, les expositions aux actifs en détresse, aux activistes et aux situations spéciales ont stimulé la performance. Néanmoins, ils sont en baisse de 4,31 % sur l'année.

Les hedge funds d'actions ont bondi de 2,93 %, affichant leur premier gain depuis août et leur rendement mensuel le plus élevé cette année. Sur l'année, ils sont toujours négatifs de 11,28%.

"Les hedge funds ont progressé au début du quatrième trimestre, car les fonds ont su faire face de manière opportuniste aux incertitudes politiques et à la volatilité liée à l'inflation et aux taux d'intérêt, avec des gains répartis dans l'univers des stratégies directionnelles et non corrélées", a déclaré Kenneth J. Heinz, président du HFR.